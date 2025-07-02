Боец случайно ранил себя и товарища во время учений за что получил наказание суда

Бойцы ВСУ на учениях. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

На Львовщине суд рассмотрел дело военнослужащего, который нарушил правила обращения с оружием. В результате ранил и себя и боевого товарища.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Солдат, уроженец Сумщины, во время учебных стрельб на территории одной из воинских частей пытаясь изменить руку, которая держала автомат Калашникова, случайно выстрелил себе в ногу.

Вследствие потери контроля над оружием был осуществлен случайный выстрел в сторону другого военнослужащего, который получил сквозное ранение правого плеча и предплечья.

Солдат заключил соглашение о признании виновности с прокурором. Стороны согласились на назначении наказания в виде полугодового служебного ограничения с отчислением 10% денежного обеспечения в доход государства.

Решение суда

Судья утвердила соглашение и назначила соответствующее наказание. На приговор еще возможна подача апелляции.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине суд признал виновной главного государственного инспектора областного управления правового обеспечения ГУ ГНС в получении взятки. За преступление, женщину наказали.

Также во Львовской области судили мужчину, который пытался провезти контрабанду на более 10 млн гривен.