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Главная Львов На Львовщине боец ранил себя и побратима — какое решение суда

На Львовщине боец ранил себя и побратима — какое решение суда

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 01:03
Боец случайно ранил себя и товарища во время учений за что получил наказание суда
Бойцы ВСУ на учениях. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

На Львовщине суд рассмотрел дело военнослужащего, который нарушил правила обращения с оружием. В результате ранил и себя и боевого товарища.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Солдат, уроженец Сумщины, во время учебных стрельб на территории одной из воинских частей пытаясь изменить руку, которая держала автомат Калашникова, случайно выстрелил себе в ногу.

Вследствие потери контроля над оружием был осуществлен случайный выстрел в сторону другого военнослужащего, который получил сквозное ранение правого плеча и предплечья.

Солдат заключил соглашение о признании виновности с прокурором. Стороны согласились на назначении наказания в виде полугодового служебного ограничения с отчислением 10% денежного обеспечения в доход государства.

Решение суда

Судья утвердила соглашение и назначила соответствующее наказание. На приговор еще возможна подача апелляции.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине суд признал виновной главного государственного инспектора областного управления правового обеспечения ГУ ГНС в получении взятки. За преступление, женщину наказали.

Также во Львовской области судили мужчину, который пытался провезти контрабанду на более 10 млн гривен.

суд оружие ВСУ Львов ранение судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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