Боец случайно ранил себя и товарища во время учений за что получил наказание суда

На Львовщине боец ранил себя и побратима — какое решение суда
На Львовщине суд рассмотрел дело военнослужащего, который нарушил правила обращения с оружием. В результате ранил и себя и боевого товарища.
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
Солдат, уроженец Сумщины, во время учебных стрельб на территории одной из воинских частей пытаясь изменить руку, которая держала автомат Калашникова, случайно выстрелил себе в ногу.
Вследствие потери контроля над оружием был осуществлен случайный выстрел в сторону другого военнослужащего, который получил сквозное ранение правого плеча и предплечья.
Солдат заключил соглашение о признании виновности с прокурором. Стороны согласились на назначении наказания в виде полугодового служебного ограничения с отчислением 10% денежного обеспечения в доход государства.
Решение суда
Судья утвердила соглашение и назначила соответствующее наказание. На приговор еще возможна подача апелляции.
Ранее мы сообщали, что на Львовщине суд признал виновной главного государственного инспектора областного управления правового обеспечения ГУ ГНС в получении взятки. За преступление, женщину наказали.
Также во Львовской области судили мужчину, который пытался провезти контрабанду на более 10 млн гривен.
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