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Головна Львів Жителя Львівщини засудили умовно за злив позицій ТЦК у Viber

Жителя Львівщини засудили умовно за злив позицій ТЦК у Viber

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 11:20
На Львівщині чоловік отримав умовний вирок за злив ТЦК у Viber
Месенджер Viber. Ілюстративне фото: Freepik

Суд у Жовкві Львівської області виніс вирок жителю селища Куликів, який систематично публікував у Viber-чатах інформацію про місцезнаходження представників територіальних центрів комплектування (ТЦК) та поліції. Його дії кваліфікували як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в умовах воєнного стану.

Про це повідомляється у вироку суду, опублікованому 1 липня в Єдиному державному реєстрі.

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Чоловік повідомляв у Viber про місця роздачі повісток

За даними слідства, чоловік, будучи адміністратором двох закритих Viber-каналів, неодноразово публікував повідомлення про перебування працівників ТЦК у населених пунктах Львівської області — зокрема, у Дублянах та Великих Грибовичах. Повідомлення містили точну інформацію про час і місце перебування військових та поліції, що давало змогу військовозобов'язаним уникати вручення повісток.

Слідство встановило, що така діяльність тривала з вересня 2024 року по березень 2025-го. Для поширення інформації обвинувачений використовував особистий мобільний телефон і сім-карту українського оператора.

Прокуратура звинуватила чоловіка в умисному перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Під час підготовчого засідання обвинувачений повністю визнав свою провину й уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.

Яке рішення ухвалив суд

Жовківський суд призначив йому п'ять років позбавлення волі, але на підставі ст. 75 КК України звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на один рік. Протягом цього часу засуджений зобов’язаний повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, з’являтися в орган пробації та дотримуватися інших умов, передбачених законом.

У разі порушення умов іспитового строку прокурор має право ініціювати скасування вироку й поновлення покарання у вигляді реального позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові суд визнав незаконною передачу пам’ятки архітектури національного значення — Порохової вежі — в оренду.

Раніше у Львові суд покарав військовослужбовця, який порушив правила поводження зі зброєю. 

ЗСУ Viber львів ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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