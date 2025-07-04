На Львовщине мужчина получил условный приговор за слив ТЦК в Viber

Мессенджер Viber. Иллюстративное фото: Freepik

Суд в Жовкве Львовской области вынес приговор жителю поселка Куликов, который систематически публиковал в Viber-чатах информацию о местонахождении представителей территориальных центров комплектования (ТЦК) и полиции. Его действия квалифицировали как препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения.

Об этом сообщается в приговоре суда, опубликованном 1 июля в Едином государственном реестре.

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По данным следствия, мужчина, будучи администратором двух закрытых Viber-каналов, неоднократно публиковал сообщения о пребывании работников ТЦК в населенных пунктах Львовской области — в частности, в Дублянах и Великих Грибовичах. Сообщения содержали точную информацию о времени и месте пребывания военных и полиции, что позволяло военнообязанным избегать вручения повесток.

Следствие установило, что такая деятельность продолжалась с сентября 2024 года по март 2025-го. Для распространения информации обвиняемый использовал личный мобильный телефон и сим-карту украинского оператора.

Прокуратура обвинила мужчину в умышленном препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Во время подготовительного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и заключил соглашение с прокурором о признании виновности.

Какое решение принял суд

Жовковский суд назначил ему пять лет лишения свободы, но на основании ст. 75 УК Украины освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. В течение этого времени осужденный обязан сообщать об изменении места жительства или работы, появляться в орган пробации и соблюдать другие условия, предусмотренные законом.

В случае нарушения условий испытательного срока прокурор имеет право инициировать отмену приговора и возобновления наказания в виде реального лишения свободы.

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