Львівський суд стягнув мільйони з компанії за незаконний видобуток піску

Пісок. Фото: Freepik

У Львові Господарський суд ухвалив рішення про стягнення 16,1 млн грн збитків із ТзОВ "Агробудсервіс" на користь Миколаївської міської ради через незаконний видобуток піску. Компанія самовільно захопила частину лісової ділянки та здійснювала там видобувні роботи.

Про це стало відомо із судового вироку, який з'явився на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

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ТзОВ "Агробудсервіс", що входить до складу групи "Онур", понад десять років тому орендувало земельну ділянку площею 2,0078 га в межах Миколаївської громади на Львівщині. Однак у ході прокурорської перевірки було встановлено, що видобування піску здійснювалося також за межами орендованої території — на землях лісового фонду, що належать Роздільському лісництву.

Прокуратура подала позов, зазначивши, що підприємство самовільно зайняло 0,2 га лісових земель і здійснило там незаконний видобуток.

Суд, розглянувши матеріали справи, повністю задовольнив позов прокуратури та зобов’язав "Агробудсервіс" компенсувати завдані збитки в розмірі 16,1 млн грн. Додатково компанія має сплатити 242 тис. грн судового збору. Рішення наразі не набрало законної сили та може бути оскаржене.

За даними платформи YouControl, ТзОВ "Агробудсервіс" працює на ринку понад 32 роки та зареєстроване в селі Тростянець на Стрийщині. Основний напрям діяльності — добування піску, гравію, глин і каоліну. Серед власників компанії — ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" (50 %) і ТзОВ "Ефе Бетон".

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