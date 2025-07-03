Львовский суд взыскал миллионы с компании за незаконную добычу песка

Львовская компания незаконно добывала песок — какой приговор суда
Во Львове Хозяйственный суд принял решение о взыскании 16,1 млн грн убытков с ООО "Агробудсервис" в пользу Николаевского городского совета из-за незаконной добычи песка. Компания самовольно захватила часть лесного участка и осуществляла там добывающие работы.
Об этом стало известно из судебного приговора, который появился на сайте Единого государственного реестра судебных решений.
На Львовщине компания более 10 лет незаконно добывала песок
ООО "Агробудсервис", входящее в состав группы "Онур", более десяти лет назад арендовало земельный участок площадью 2,0078 га в пределах Николаевской общины на Львовщине. Однако в ходе прокурорской проверки было установлено, что добыча песка осуществлялась также за пределами арендованной территории — на землях лесного фонда, принадлежащих Раздельскому лесничеству.
Прокуратура подала иск, отметив, что предприятие самовольно заняло 0,2 га лесных земель и осуществило там незаконную добычу.
Суд, рассмотрев материалы дела, полностью удовлетворил иск прокуратуры и обязал "Агробудсервис" компенсировать нанесенный ущерб в размере 16,1 млн грн. Дополнительно компания должна уплатить 242 тыс. грн судебного сбора. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
По данным платформы YouControl, ООО "Агробудсервис" работает на рынке более 32 лет и зарегистрировано в селе Тростянец на Стрыйщине. Основное направление деятельности - добыча песка, гравия, глин и каолина. Среди владельцев компании — ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" (50%) и ООО "Эфэ Бетон".
Напомним, во Львове судили подполковника, который не наказывал военнослужащих за распитие алкогольных напитков.
А на Львовщине объявили приговор военнослужащему, который ранил себя и собрата огнестрельным оружием.
Читайте Новини.LIVE!