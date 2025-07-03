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Главная Львов Львовская компания незаконно добывала песок — какой приговор суда

Львовская компания незаконно добывала песок — какой приговор суда

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 13:05
Львовский суд взыскал миллионы с компании за незаконную добычу песка
Песок. Фото: Freepik

Во Львове Хозяйственный суд принял решение о взыскании 16,1 млн грн убытков с ООО "Агробудсервис" в пользу Николаевского городского совета из-за незаконной добычи песка. Компания самовольно захватила часть лесного участка и осуществляла там добывающие работы.

Об этом стало известно из судебного приговора, который появился на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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ООО "Агробудсервис", входящее в состав группы "Онур", более десяти лет назад арендовало земельный участок площадью 2,0078 га в пределах Николаевской общины на Львовщине. Однако в ходе прокурорской проверки было установлено, что добыча песка осуществлялась также за пределами арендованной территории — на землях лесного фонда, принадлежащих Раздельскому лесничеству.

Прокуратура подала иск, отметив, что предприятие самовольно заняло 0,2 га лесных земель и осуществило там незаконную добычу.

Суд, рассмотрев материалы дела, полностью удовлетворил иск прокуратуры и обязал "Агробудсервис" компенсировать нанесенный ущерб в размере 16,1 млн грн. Дополнительно компания должна уплатить 242 тыс. грн судебного сбора. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По данным платформы YouControl, ООО "Агробудсервис" работает на рынке более 32 лет и зарегистрировано в селе Тростянец на Стрыйщине. Основное направление деятельности - добыча песка, гравия, глин и каолина. Среди владельцев компании — ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" (50%) и ООО "Эфэ Бетон".

Напомним, во Львове судили подполковника, который не наказывал военнослужащих за распитие алкогольных напитков.

А на Львовщине объявили приговор военнослужащему, который ранил себя и собрата огнестрельным оружием.

суд Львов добыча песка судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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