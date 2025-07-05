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Главная Львов Акушерка во Львове избила коллегу мединструментами — приговор

Акушерка во Львове избила коллегу мединструментами — приговор

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 15:12
Во Львове акушерка ударила коллегу набором медицинских инструментов
Медсестра работает в больнице. Иллюстративное фото: Pexels

Во Львове суд признал виновной акушерку родильного отделения в нанесении телесных повреждений коллеге во время ночной смены. Конфликт произошел среди ночи в областной клинической больнице.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном 1 июля в Едином государственном реестре судебных решений.

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Акушерка ударила коллегу набором инструментов

Инцидент произошел 9 октября 2024 года около 1:00 ночи в помещении больницы на улице Юрия Руфа. Во время внезапной ссоры обвиняемая схватила набор инструментов для родов, который весит около килограмма, и ударила им другую акушерку в лицо — в область правого глаза и виска.

Удар привел к образованию большой гематомы, сильной боли и длительному лечению. Потерпевшая обратилась в полицию, а затем подала в суд и гражданский иск о компенсации морального вреда. Свидетели подтвердили ее версию событий.

Сама обвиняемая свою вину не признала, заявив, что не наносила удар, а наоборот — сама подверглась агрессии. Впрочем, экспертизы, показания очевидцев и материалы следственного эксперимента это отрицали.

Суд назначил штраф и обязал выплатить компенсацию

Суд признал женщину виновной в совершении уголовного преступления, повлекшего умышленное легкое телесное повреждение, и назначил ей штраф в размере 850 грн. Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей — с обвиняемой взыскано 20 тысяч гривен морального ущерба.

Напомним, во Львове суд признал незаконной передачу памятника архитектуры национального значения — Пороховой башни — в аренду.

Ранее во Львове суд наказал военнослужащего, который нарушил правила обращения с оружием.

Львов конфликт больница судебные решения коллеги
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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