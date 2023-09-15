Выманивал деньги на лечение: во Львове осудили мужчину из Донбасса

Судейский молоток: Фото: Google

Во Львове суд вынес приговор ранее судимому мужчине, обманувшему 85-летнюю местную жительницу. Мужчина родом из Донбасса выманил у пенсионерки 8 000 долларов якобы на лечение дочери.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура.

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По данным следствия, установлено, что в октябре прошлого года во Львове ранее судимый 42-летний мужчина мошенническим способом обманул местную жительницу.

"К 85-летней женщине позвонили по телефону, представились врачом и рассказали вымышленную историю. Говорили о том, что якобы ее дочь попала в ДТП и на ее лечение безотлагательно нужны деньги, за которыми приедет представитель больницы. После звонка обвиняемый пришел в квартиры пожилой женщины, которая поверила и передала последнему все сбережения — 8 000 долларов США", — говорится в сообщении.

По решению суда мужчине назначено — 3 года лишения свободы.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове прокуроры в суде отстояли пожизненное лишение свободы мужчине, который убил и ограбил свою знакомую. Мужчина утопил женщину в ванной и скрылся с места происшествия.

Также мы ранее писали, что работники Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции служебных лиц Львовской таможни Гостаможслужбы. В частности, "на горячем" задержан главный государственный инспектор таможенного поста "Краковец".