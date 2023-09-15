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Виманював гроші на лікування: у Львові засудили чоловіка з Донеччини

15 вересня 2023 13:18
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Марта Байдака
Журналіст
Виманював гроші на лікування: у Львові засудили чоловіка з Донеччини
Суддівський молоток: Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові суд виніс вирок раніше судимому чоловіку, який ошукав 85-річну місцеву мешканку.  Чоловік родом із Донеччини виманив у пенсіонерки 8 000 доларів нібито на лікування дочки.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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Чоловіку суд призначив покарання — 3 роки позбавлення волі

За даними слідства, встановлено, що у жовтні минулого року у Львові раніше судимий 42-річний чоловік шахрайським способом ошукав місцеву мешканку.

"До 85-річної жінки зателефонували, представились лікарем та розказали вигадану історію. Говорили про те, що нібито її донька потрапила в ДТП і на її лікування невідкладно потрібні гроші, за якими приїде представник лікарні. Нащо мати відразу погодилась. Після дзвінка обвинувачений прийшов до квартири літньої жінки, яка повірила та передала останньому всі заощадження  — 8 000 доларів США", — йдеться у повідомленні. 

За рішенням суду чоловіку призначено — 3 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові прокурори у суді відстояли довічне позбавлення волі чоловіку, який вбив та пограбував свою знайому. Чоловік втопив жінку у ванній та втік з місця події.

Також, ми раніше писали, що працівники Служба безпеки України викрила на корупції службових осіб Львівської митниці Держмитслужби. Зокрема, "на гарячому" затримали головного державного інспектора митного поста "Краківець".

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