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У Львові чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство жінки у ванній

7 вересня 2023 12:04
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство жінки у ванній
Руки чоловіка за гратами. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові прокурори у суді відстояли довічне позбавлення волі чоловіку, який вбив та пограбув свою знайому. Чоловік втопив жінку у ванній та втік з місця події.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Між чоловіком та жінкою стався конфлікт

За даними слідства, трегадія сталася у липні 2019 року. Тоді чоловік прийшов в гості до потерпілої. Вони разом розпивали алкогольні напої, коли між ними виник конфлікт.

"Під час сварки 51-річна жінка пішла у ванну кімнату, та не зачинила за собою двері. В той момент фігурант зайшов до неї та схопив за голову, занурив її під воду і тримав до моменту поки остання не перестала чинити опір та подавати ознаки життя. Після скоєного чоловік обшукав квартиру товаришки та викрав всі цінні речі і втік з місця події", — йдеться у повідомленні.

Чоловіка визнано винним в умисному вбивстві та крадіжці. За вироком суду чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині, у Стрийському районі правоохоронці взяли під варту 49-річного чоловіка, який вбив свого зятя. За даними слідства, конфлікт між чоловіком та зятем виник під час словесної перепалки. 

Також, ми раніше писали, що правоохоронцям Львівщини у вдалось затримати 37-річного чоловіка, який вбив ножем свого знайомого та втік. Після скоєного злочину чоловік намагався покинути місто.

Додамо, у Винниках, що біля Львова, правоохоронці  затримали 48-річного чоловіка із Чернівців за підозрою у вбивсті співмешканки. За даними поліції, затриманий чоловік уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

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