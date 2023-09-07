Во Львове мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство женщины в ванной

Руки мужчины за решеткой. Фото: Google

Во Львове прокуроры в суде отстояли пожизненное лишение свободы мужчине, который убил и ограбил свою знакомую. Мужчина утопил женщину в ванной и скрылся с места происшествия.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Между мужчиной и женщиной произошел конфликт

По данным следствия, трегадия произошла в июле 2019 года. Тогда мужчина пришел в гости к потерпевшей. Они вместе распивали алкогольные напитки, когда между ними возник конфликт.

"Во время ссоры 51-летняя женщина пошла в ванную комнату, но не закрыла за собой дверь. В тот момент фигурант зашел к ней и схватил за голову, окунул ее под воду и держал до момента, пока последняя не перестала сопротивляться и подавать признаки жизни. После совершенного мужчина обыскал квартиру товарищи и похитил все ценные вещи и скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в умышленном убийстве и воровстве. По приговору суда мужчина назначили пожизненное лишение свободы.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине, в Стрыйском районе правоохранители взяли под стражу 49-летнего мужчину, убившего своего зятя. По данным следствия, конфликт между мужчиной и зятем возник во время словесной перепалки.

Также, мы ранее писали, что правоохранителям Львовщины удалось задержать 37-летнего мужчину, который убил ножом своего знакомого и скрылся. После совершенного преступления мужчина пытался покинуть город.

Добавим, в Винниках возле Львова правоохранители задержали 48-летнего мужчину из Черновцов по подозрению в убийстве сожительницы. По данным полиции, задержанный мужчина уже раньше привлекался к уголовной ответственности.