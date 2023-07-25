На Львівщині чоловік під час сварки вбив свого зятя
На Львівщині, у Стрийському районі правоохоронці взяли під варту 49-річного чоловіка, який вбив свого зятя. За даними слідства конфлікт між чоловіком та зятем виник під час словесної перепалки.
Про це інформує Львівська обласна прокуратура.
Деталі слідства
"У вечір батько прийшов в гості до своєї доньки, яка проживає разом з 30-річним чоловіком та малолітньою дитиною. Під час спільної вечері чоловіки розпивали алкогольні напої, у ході якої між ними виник словесний конфлікт, що переріс у бійку. Від удару зять впав на підлогу, а підозрюваний взяв в руки ніж та вдарив ним в груди потерпілого. Від отриманої травми останній помер на місці", — йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 49-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини події.
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