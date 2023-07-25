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На Львівщині чоловік під час сварки вбив свого зятя

25 липня 2023 11:25
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині чоловік під час сварки вбив свого зятя
Чоловічі руки. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині, у Стрийському районі правоохоронці взяли під варту 49-річного чоловіка, який вбив свого зятя. За даними слідства конфлікт між чоловіком та зятем виник під час словесної перепалки. 

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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Деталі слідства 

"У вечір батько прийшов в гості до своєї доньки, яка проживає разом з 30-річним чоловіком та малолітньою дитиною. Під час спільної вечері чоловіки розпивали алкогольні напої, у ході якої між ними виник словесний конфлікт, що переріс у бійку. Від удару зять впав на підлогу, а підозрюваний взяв в руки ніж та вдарив ним в груди потерпілого. Від отриманої травми останній помер на місці", — йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 49-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, ми раніше писали, правоохоронці Львівщини у вдалось затримати 37-річного чоловіка, який вбив ножем свого знайомого та втік. Після скоєного злочину чоловік намагався покинути місто.

Також, ми раніше писали, що у Винниках, що біля Львова, правоохоронці затримали 48-річного чоловіка із Чернівців за підозрою у вбивсті співмешканки. За даними поліції, затриманий чоловік уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Додамо, У Львові Личаківський районний суд виніс вирок чоловіку, який у 2021 році вбив львівську студентку Дар'ю Косенок. Суд присудив довічне позбавлення волі 22-річному Нестору Литвинчуку. Про це Новини.LIVE повідомив адвокат Ігор Акер, який представляв у суді постраждалого батька дівчини.

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