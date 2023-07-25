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Во Львовской области мужчина во время ссоры убил своего зятя

25 июля 2023 11:25
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области мужчина во время ссоры убил своего зятя
Мужские руки. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области, в Стрыйском районе правоохранители взяли под стражу 49-летнего мужчину, который убил своего зятя. По данным следствия, конфликт между мужчиной и зятем возник во время словесной перепалки.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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Детали следствия

"В вечер отец пришел в гости к своей дочери, которая проживает вместе с 30-летним мужчиной и малолетним ребенком. Во время совместного ужина мужчины распивали алкогольные напитки, в ходе которой между ними возник словесный конфликт, переросший в драку. От удара зять упал на пол, а подозрительный попал в грудь и подозрительный. и последний скончался на месте", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Стрыйской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 49-летнему мужчине по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, мы ранее писали, правоохранители Львовщины удалось задержать 37-летнего мужчину, который убил ножом своего знакомого и скрылся. После совершенного преступления мужчина пытался покинуть город.

Также, мы ранее писали, что в Винниках возле Львова правоохранители задержали 48-летнего мужчину из Черновцов по подозрению в убийстве сожительницы. По данным полиции, задержанный мужчина уже раньше привлекался к уголовной ответственности.

Во Львове Лычаковский районный суд вынес приговор мужчине, который в 2021 году убил львовскую студентку Дарью Косенок. Суд приговорил пожизненное лишение свободы 22-летнему Нестору Литвинчуку. Об этом Новости.LIVE сообщил адвокат Игорь Акер, представлявший в суде пострадавшего отца девушки.

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