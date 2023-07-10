На Львівщині поліцейські затримали чоловіка, який зарізав свого знайомого
Напередодні, правоохоронцям Львівщини у Бориславі вдалось затримати 37-річного чоловіка, який вбив ножем свого знайомого та вітк. Після скоєного злочину чоловік намагався покинути місто.
Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.
Деталі затримання
"9 липня, близько 20.00, до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка в одній із квартир по вулиці В’ячеслава Чорновола у Бориславі. Також встановлено, що незадовго до того компанія чоловіків розпивала спиртні напої. Між гостями виник конфлікт, в ході якого один із гостей, 37-річний місцевий мешканець, завдав потерпілому удар ножем у грудну клітину, після чого втік. Від отриманих травм чоловік помер на місці події", — йдеться у повідомленні.
До слова, на місці події працювали правоохоронці, зокрема, слідчо-оперативна група, кінолог, експерти-криміналісти. Кінолог зі службовим собакою встановили напрямок руху втікача.
Затриманому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині поліцейські розкрили вбивство 9-річної давності, де чоловік задушив неповнолітню дівчину, а тіло потім закопав в лісосмузі. До 2023 року дівчина вважалася безвісти зниклою.
Також, ми раніше писали, що у Винниках, що біля Львова, правоохоронці затримали 48-річного чоловіка з Чернівців за підозрою у вбивсті співмешканки. За даними поліції, затриманий чоловік уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.
Додамо, У Львові Личаківський районний суд виніс вирок чоловіку, який у 2021 році вбив львівську студентку Дар'ю Косенок. Суд присудив довічне позбавлення волі 22-річному Нестору Литвинчуку. Про це Новини.LIVE повідомив адвокат Ігор Акер, який представляв у суді постраждалого батька дівчини.