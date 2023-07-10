На Львівщині поліцейські затримали чоловіка, який зарізав свого знайомого

Затриманий поліцейськми 37-річний чоловік. Фото: Нацполіція Львівщини

Напередодні, правоохоронцям Львівщини у Бориславі вдалось затримати 37-річного чоловіка, який вбив ножем свого знайомого та вітк. Після скоєного злочину чоловік намагався покинути місто.

Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.

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Деталі затримання

"9 липня, близько 20.00, до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка в одній із квартир по вулиці В’ячеслава Чорновола у Бориславі. Також встановлено, що незадовго до того компанія чоловіків розпивала спиртні напої. Між гостями виник конфлікт, в ході якого один із гостей, 37-річний місцевий мешканець, завдав потерпілому удар ножем у грудну клітину, після чого втік. Від отриманих травм чоловік помер на місці події", — йдеться у повідомленні.

До слова, на місці події працювали правоохоронці, зокрема, слідчо-оперативна група, кінолог, експерти-криміналісти. Кінолог зі службовим собакою встановили напрямок руху втікача.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині поліцейські розкрили вбивство 9-річної давності, де чоловік задушив неповнолітню дівчину, а тіло потім закопав в лісосмузі. До 2023 року дівчина вважалася безвісти зниклою.

Також, ми раніше писали, що у Винниках, що біля Львова, правоохоронці затримали 48-річного чоловіка з Чернівців за підозрою у вбивсті співмешканки. За даними поліції, затриманий чоловік уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Додамо, У Львові Личаківський районний суд виніс вирок чоловіку, який у 2021 році вбив львівську студентку Дар'ю Косенок. Суд присудив довічне позбавлення волі 22-річному Нестору Литвинчуку. Про це Новини.LIVE повідомив адвокат Ігор Акер, який представляв у суді постраждалого батька дівчини.