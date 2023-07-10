Во Львовской области полицейские задержали мужчину, который зарезал своего знакомого

Задержан полицейскими 37-летний мужчина. Фото: Нацполиция Львовщины

Накануне правоохранителям Львовщины в Бориславе удалось задержать 37-летнего мужчину, убившего ножом своего знакомого и веток. После совершенного преступления мужчина пытался покинуть город.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Львовщины.

Читайте также:

Детали задержания

"9 июля, около 20.00, в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в одной из квартир по улице Вячеслава Чорновила в Бориславе. Также установлено, что незадолго до этого компания мужчин распивала спиртные напитки. Между гостями возник конфликт, в ходе которого один из гостей, 37-летний местный житель, нанес потерпевшему удар ножом в грудную клетку, после чего скрылся. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

К слову, на месте происшествия работали правоохранители, в частности следственно-оперативная группа, кинолог, эксперты-криминалисты. Кинолог со служебной собакой установили направление движения беглеца.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области полицейские раскрыли убийство 9-летней давности, где мужчина задушил несовершеннолетнюю девушку, а тело потом закопал в лесополосе. До 2023 года девушка считалась без вести пропавшей.

Также, мы ранее писали, что в Винниках возле Львова правоохранители задержали 48-летнего мужчину из Черновцов по подозрению в убийстве сожительницы. По данным полиции, задержанный мужчина уже раньше привлекался к уголовной ответственности.

Во Львове Лычаковский районный суд вынес приговор мужчине, который в 2021 году убил львовскую студентку Дарью Косенок. Суд приговорил пожизненное лишение свободы 22-летнему Нестору Литвинчуку. Об этом Новини.LIVE сообщил адвокат Игорь Акер, представлявший в суде пострадавшего отца девушки.