Во Львове открыли выставку инклюзивного проекта — фоторепортаж

Выставка о людях, которые получили инвалидность из-за войны — фоторепортаж со Львова
Во Львове 16 октября открылась особая социальная фотовыставка Diversity You 2024. Это истории семи героев и героинь, которые получили инвалидность из-за войны и, несмотря на это, нашли силы жить дальше, ежедневно поддерживая и вдохновляя других.
Какая атмосфера на выставке — смотрите фоторепортаж Новини.LIVE со Львова.
Фотовыставка Diversity You 2024 во Львове
На фотовыставке Diversity You 2024 о людях, получивших инвалидность из-за войны, представлены истории семи героев.
Львовянин Андрей Мандрик, который после потери ноги занялся футболом, теперь его команда привозит кубки с международных соревнований для Украины.
Киевлянин Роман Тельп — незрячий музыкант, произведениями которого восхищаются как критики, так и ценители. В первые дни полномасштабного вторжения при эвакуации парень исполнял композиции на фортепиано. Видео его игры кто-то из слушателей отправил на конкурс фестиваля "Полет с одним крылом", где Роман получил гран-при.
Разведчик, освободитель Херсона Игорь Крупнов, ставший первым человеком в истории Украины, которому во Львове установили протезы в кости ног. Сегодня капитан осуществил давнюю мечту — побывал в США, водит машину, занимается спортом и волонтерит, приближая победу.
Учительница Елена Светлова из Лисичанска, попавшая под обстрел. Обломок снаряда попал ей в глаза и уничтожил часть лица, но она продолжает проводить уроки для своих учеников, оказавшихся в разных уголках мира, участвует в проектах, посвященных красоте.
Гайворончанка Ирина Хмелюк из Кировоградской области, потерявшая сына на войне, победила онкологию и нашла в себе силы поддерживать других украинок, потерявших родных на войне. Ее общественная организация предлагает женщинам много возможностей.
Доброволец Евгений Шваб, потерявший ногу до тазобедренного сустава, получает профессию психотерапевта, ходит в госпиталь к раненым защитникам, чтобы мотивировать их выздоравливать. Недавно мужчина встретил свою любовь.
Житель Хмельницка Виталий Казаков, воевавший на границе Донецкой и Луганской областей и потерявший обе ноги. Ему изготовили протезы в Берлине. Сейчас герой проходит реабилитацию и рвется собирать дроны и помогать собратьям.
Напомним, на стеклянном мосту в Киеве открыли фотовыставку "Небо падает", посвященную украинскому герою Антону Кирееву, отдавшему свою жизнь в 2014 году во время боев за Донецкий аэропорт. Фотографии были сделаны непосредственно в горячих точках во время боевых действий.
Также Новини.LIVE писали о выставке всемирно известного графического дизайнера и художника Стефана Загмастера Beautiful Numbers. Украинцы стали первыми, кто увидел работы по этой коллекции — автор создавал выставку именно для Украины.
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