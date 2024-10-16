Во Львове открыли выставку инклюзивного проекта — фоторепортаж

Выставка Diversity You 2024, Львов. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 16 октября открылась особая социальная фотовыставка Diversity You 2024. Это истории семи героев и героинь, которые получили инвалидность из-за войны и, несмотря на это, нашли силы жить дальше, ежедневно поддерживая и вдохновляя других.

Какая атмосфера на выставке — смотрите фоторепортаж Новини.LIVE со Львова.

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Выставка Diversity You 2024 во Львове. Фото: Новини.LIVE

Фотовыставка Diversity You 2024 во Львове

На фотовыставке Diversity You 2024 о людях, получивших инвалидность из-за войны, представлены истории семи героев.

Андрей Мандрик. Фото: Новини.LIVE

Львовянин Андрей Мандрик, который после потери ноги занялся футболом, теперь его команда привозит кубки с международных соревнований для Украины.

Роман Тельп. Фото: Новини.LIVE

Киевлянин Роман Тельп — незрячий музыкант, произведениями которого восхищаются как критики, так и ценители. В первые дни полномасштабного вторжения при эвакуации парень исполнял композиции на фортепиано. Видео его игры кто-то из слушателей отправил на конкурс фестиваля "Полет с одним крылом", где Роман получил гран-при.

Игорь Крупнов. Фото: Новини.LIVE

Разведчик, освободитель Херсона Игорь Крупнов, ставший первым человеком в истории Украины, которому во Львове установили протезы в кости ног. Сегодня капитан осуществил давнюю мечту — побывал в США, водит машину, занимается спортом и волонтерит, приближая победу.

Елена Светлова. Фото: Новини.LIVE

Учительница Елена Светлова из Лисичанска, попавшая под обстрел. Обломок снаряда попал ей в глаза и уничтожил часть лица, но она продолжает проводить уроки для своих учеников, оказавшихся в разных уголках мира, участвует в проектах, посвященных красоте.

Ирина Хмелюк. Фото: Новини.LIVE

Гайворончанка Ирина Хмелюк из Кировоградской области, потерявшая сына на войне, победила онкологию и нашла в себе силы поддерживать других украинок, потерявших родных на войне. Ее общественная организация предлагает женщинам много возможностей.

Евгений Шваб. Фото: Новини.LIVE

Доброволец Евгений Шваб, потерявший ногу до тазобедренного сустава, получает профессию психотерапевта, ходит в госпиталь к раненым защитникам, чтобы мотивировать их выздоравливать. Недавно мужчина встретил свою любовь.

Виталий Казаков. Фото: Новини.LIVE

Житель Хмельницка Виталий Казаков, воевавший на границе Донецкой и Луганской областей и потерявший обе ноги. Ему изготовили протезы в Берлине. Сейчас герой проходит реабилитацию и рвется собирать дроны и помогать собратьям.

Инклюзивный проект во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, на стеклянном мосту в Киеве открыли фотовыставку "Небо падает", посвященную украинскому герою Антону Кирееву, отдавшему свою жизнь в 2014 году во время боев за Донецкий аэропорт. Фотографии были сделаны непосредственно в горячих точках во время боевых действий.

Также Новини.LIVE писали о выставке всемирно известного графического дизайнера и художника Стефана Загмастера Beautiful Numbers. Украинцы стали первыми, кто увидел работы по этой коллекции — автор создавал выставку именно для Украины.