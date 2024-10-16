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Виставка про людей, які набули інвалідності через війну — фоторепортаж зі Львова

16 жовтня 2024 16:47
Галина Шподарева - редактор
У Львові відкрили виставку інклюзивного проєкту — фоторепортаж
Виставка Diversity You 2024, Львів. Фото: Новини.LIVE
Галина Шподарева - редактор

У Львові 16 жовтня відкрили особливу соціальну фотовиставку Diversity You 2024. Це історії семи героїв та героїнь, які дістали інвалідність через війну та попри це знайшли сили жити далі, щодня підтримуючи й надихаючи інших. 

Яка атмосфера на виставці — дивіться фоторепортаж Новини.LIVE зі Львова. 

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Виставка Diversity You 2024 у Львові. Фото: Новини.LIVE

Фотовиставка Diversity You 2024 у Львові

На фотовиставці Diversity You 2024 про людей, що дістали інвалідність через війну, представлені історії семи героїв. 

Андрій Мандрик
Андрій Мандрик. Фото: Новини.LIVE

Львів'янин Андрій Мандрик, який після втрати ноги зайнявся футболом, і тепер його команда привозить кубки з міжнародних змагань для України.

Роман Тельп
Роман Тельп. Фото: Новини.LIVE

Киянин Роман Тельп — незрячий музикант, творами якого захоплюються як критики, так і поціновувачі. В перші дні повномасштабного вторгнення під час евакуації хлопець виконував композиції на фортепіано. Відео його гри хтось із присутніх слухачів відправив на конкурс фестивалю "Політ з одним крилом", де Роман отримав гран-прі.

Ігор Крупнов
Ігор Крупнов. Фото: Новини.LIVE

Розвідник, визволитель Херсону Ігор Крупнов, який став першою людиною в історії України, якій у Львові встановили протези в кістки ніг. Сьогодні капітан здійснив давню мрію — побував у США, водить машину, займається спортом і волонтерить, наближаючи перемогу.

Олена Світлова
Олена Світлова. Фото: Новини.LIVE

Учителька Олена Світлова з Лисичанська, яка потрапила під обстріл. Уламок снаряда потрапив їй в око і знищив частину обличчя, але вона й надалі проводить уроки для своїх учнів, які опинилися у різних куточках світу, бере участь у проєктах, присвячених красі.

Виставка про людей, які набули інвалідності через війну — фоторепортаж зі Львова - фото 6
Ірина Хмелюк. Фото: Новини.LIVE

Гайворончанка Ірина Хмелюк із Кіровоградської області, яка втратила сина на війні, перемогла онкологію і знайшла у собі сили підтримувати інших українок, які втратили рідних на війні. Її громадська організація пропонує жінкам чимало можливостей.

Євген Шваб
Євген Шваб. Фото: Новини.LIVE

Доброволець Євген Шваб, який втратив ногу до кульшового суглоба, здобуває професію психотерапевта, ходить у госпіталь до поранених захисників, аби мотивувати їх одужувати. Нещодавно чоловік зустрів своє кохання.

Віталій Казаков
Віталій Казаков. Фото: Новини.LIVE

Хмельничанин Віталій Казаков, який воював на межі Донецької і Луганської областей та втратив обидві ноги. Йому виготовили протези у Берліні. Зараз герой проходить реабілітацію і рветься збирати дрони і допомагати побратимам. 

Інклюзивний проєкт у Львові
Інклюзивний проєкт у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, на скляному мосту в Києві відкрили фотовиставку "Небо падає", присвячену українському герою Антону Кіреєву, який віддав своє життя у 2014 році під час боїв за Донецький аеропорт. Фотографії були зроблені безпосередньо в гарячих точках під час бойових дій.

Також Новини.LIVE писали про виставку всесвітньо відомого графічного дизайнера та митця Стефана Заґмайстера Beautiful Numbers. Українці стали першими, хто побачив роботи з цієї колекції — автор створював виставку саме для України.  

 

Львів виставки інвалідність травма фоторепортаж

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