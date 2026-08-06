Во Львове аварийное отключение электричества: возможны перебои в движении электротранспорта
Вечером в одном из районов Львова произошло аварийное отключение электроснабжения. В связи с этим в отдельных районах города возможны перебои в движении электротранспорта.
Об этом сообщает Львовоблэнерго, передает Новини.LIVE.
Почему произошло аварийное отключение во Львове
По предварительной информации, причиной отключения электроэнергии стала авария в сети 110 кВ, возникшая из-за жары. Частично без электроэнергии остались потребители в центральной части Львова, Франковском районе и микрорайоне Новый Львов. На месте уже работают аварийно-ремонтные бригады Львовоблэнерго, которые устраняют последствия повреждения.
По сообщениям местных соцсетей, на улице Луганской произошел взрыв на электросети. После этого во многих районах Львова пропало электроснабжение.
По предварительным оценкам, электроснабжение планируется восстановить ориентировочно в течение часа. До этого времени в городе возможны временные перебои в движении электротранспорта.
Как сообщали Новини.LIVE, из-за аномальной жары во Львове деформировались трамвайные рельсы, что привело к временным изменениям в движении шести трамвайных маршрутов. Кроме того, синоптики зафиксировали новый температурный рекорд для 4 августа, а 5 и 6 августа во Львове и области объявили самый высокий — красный — уровень опасности из-за чрезвычайной жары.
Как сообщали Новини.LIVE, в июле на Львовщине также фиксировалась сейсмическая активность. В частности, 26 июля вблизи села Малиновка Львовского района произошло землетрясение магнитудой 2,8 по шкале Рихтера. По оценке специалистов, подземные толчки были едва ощутимы и не представляли серьезной опасности.
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