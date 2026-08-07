У Львові матір військового заявила про побиття через російську мову

Патрульный полицейский. Фото иллюстративное: Нацполиция

Во Львове правоохранители выясняют обстоятельства конфликта между пассажирами маршрутного автобуса № 52. По словам военнослужащего, его мать якобы избили после ссоры из-за русского языка.

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает Новини.LIVE.

Что известно о конфликте

Инцидент произошел в четверг, 7 августа, около 10:50 на улице Окружной. По данным полиции, во время поездки между 52-летней жительницей Днепропетровской области и несколькими пассажирами возник конфликт, который перерос в потасовку.

После этого ссора продолжилась уже на улице, а затем — в помещении аптеки.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Читайте также:

По информации правоохранителей, участковый офицер составил в отношении 52-летней женщины административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

В то же время женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что во время конфликта ей были нанесены телесные повреждения.

Что заявил сын женщины

По словам сына потерпевшей, который является военнослужащим, конфликт возник из-за того, что его мать разговаривала на русском языке. Он также утверждает, что после инцидента участники конфликта якобы требовали у женщины 500 долларов.

В настоящее время правоохранители опрашивают всех участников и свидетелей происшествия, устанавливают последовательность событий и все обстоятельства инцидента.

По завершении проверки полиция обещает дать правовую оценку действиям всех участников конфликта.

Другие новости Львова

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Львове из-за аномальной жары деформировались трамвайные рельсы на нескольких участках города. Из-за этого движение отдельных трамвайных маршрутов временно ограничивали, а коммунальные службы проводили аварийные ремонтные работы.

Также Новини.LIVE писали, что жители дома во Львове, поврежденного в результате российской атаки, продолжали забирать свои вещи из опасного здания. По словам людей, конструкции находились в аварийном состоянии, поэтому они спешили эвакуировать имущество до начала демонтажа.