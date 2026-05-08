Во Львове почтили память жертв Второй мировой войны. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В пятницу, 8 мая, во Львове состоялись мероприятия ко Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Память жертв войны почтили на территории Цитадели, где в годы нацистской оккупации действовал концлагерь для военнопленных "Шталаг-328". К мероприятию присоединились представители власти, военные, духовенство и жители города.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с места события.

Во Львове почтили День памяти и победы над нацизмом. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове почтили память жертв Второй мировой войны

Во Львове в День памяти и победы над нацизмом почтили память жертв Второй мировой войны. Памятные мероприятия провели на территории Цитадели — месте, где в 1941-1944 годах функционировал концентрационный лагерь для военнопленных "Шталаг-328".

Возложение цветов и лампадок на территории Львовской цитадели. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В мероприятии приняли участие представители городской и областной власти, военнослужащие, спасатели, правоохранители, духовенство и общественность. Присутствующие почтили память миллионов людей, погибших во время Второй мировой войны, а также жертв нацистских преступлений.

Чествование памяти жертв Второй мировой войны 8 мая во Львове. 8 мая во Львове: Марта Байдака/Новини.LIVE

Символом памяти о павших является красный мак, который сегодня прикрепили присутствующим. Он олицетворяет память о погибших в войнах, пролитую кровь и одновременно — надежду на мир и жизнь без трагедий прошлого.

Читайте также:

Во Львове почтили День памяти и победы над нацизмом. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

По информации историков, через лагерь "Шталаг-328" прошли более 280 тысяч военнопленных. Десятки тысяч людей погибли из-за голода, пыток и нечеловеческих условий содержания.

В Украине День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне официально отмечают 8 мая. Эта дата посвящена чествованию погибших и напоминает о трагедии войны и необходимости недопущения повторения тоталитарных преступлений.

Новини.LIVE писали, что 2 мая во Львове на площади Рынок состоялась торжественная церемония поднятия флагов по случаю 770-летия города. Над центром Львова взвились государственный флаг Украины, а также флаги ВСУ, Минобороны, Генштаба и различных родов войск. К мероприятию присоединились военные, представители власти, ветераны, родные пленных и пропавших без вести.

Новини.LIVE также информировали, что во Львове вечером 2 мая произошла стрельба в микрорайоне Рясное. По предварительным данным, мужчина произвел несколько выстрелов вблизи остановки общественного транспорта, из-за чего люди начали паниковать и разбегаться. Правоохранители задержали стрелка.