Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові вшанували День пам’яті та перемоги над нацизмом — фото

У Львові вшанували День пам’яті та перемоги над нацизмом — фото

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 12:43
У Львові вшанували День пам’яті та перемоги над нацизмом — фото
У Львові вшанували пам’ять жертв Другої світової війни. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У п'ятницю, 8 травня, у Львові відбулися заходи до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Пам’ять жертв війни вшанували на території Цитаделі, де у роки нацистської окупації діяв концтабір для військовополонених "Шталаг-328". До заходу долучилися представники влади, військові, духовенство та мешканці міста.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.

У Львові вшанували пам'ять жертв Другої світової війни
У Львові вшанували День пам’яті та перемоги над нацизмом. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові вшанували пам’ять жертв Другої світової війни

У Львові в День пам’яті та перемоги над нацизмом вшанували жертв Другої світової війни. Пам’ятні заходи провели на території Цитаделі — місці, де у 1941–1944 роках функціонував концентраційний табір для військовополонених "Шталаг-328".

День пам'яті та перемоги над нацизмом
Покладання квітів і лампадок на території Львівської цитаделі. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У заході взяли участь представники міської та обласної влади, військовослужбовці, рятувальники, правоохоронці, духовенство та громадськість. Присутні вшанували пам’ять мільйонів людей, які загинули під час Другої світової війни, а також жертв нацистських злочинів.

День пам'яті та перемоги над нацизмом Львів
Вшанування пам'яті  жертв Другої світової війни 8 травня у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Символом пам’яті про полеглих є червоний мак, який сьогодні прикріпили присутнім. Він уособлює пам’ять про загиблих у війнах, пролиту кров та водночас — надію на мир і життя без трагедій минулого.

Читайте також:
День пам'яті та перемоги над нацизмом
У Львові вшанували День пам’яті та перемоги над нацизмом. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

За інформацією істориків, через табір "Шталаг-328" пройшли понад 280 тисяч військовополонених. Десятки тисяч людей загинули через голод, катування та нелюдські умови утримання. 

В Україні День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні офіційно відзначають 8 травня. Ця дата присвячена вшануванню загиблих та нагадує про трагедію війни й необхідність недопущення повторення тоталітарних злочинів.

Новини.LIVE писали, що 2 травня у Львові на площі Ринок відбулася урочиста церемонія підняття прапорів з нагоди 770-річчя міста. Над центром Львова замайоріли державний прапор України, а також прапори ЗСУ, Міноборони, Генштабу та різних родів військ. До заходу долучилися військові, представники влади, ветерани, рідні полонених і зниклих безвісти.

Новини.LIVE також інформували, що у Львові ввечері 2 травня сталася стрілянина в мікрорайоні Рясне. За попередніми даними, чоловік здійснив кілька пострілів поблизу зупинки громадського транспорту, через що люди почали панікувати та розбігатися. Правоохоронці затримали стрільця.

Друга світова війна Україна День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації