У Львові вшанували День пам’яті та перемоги над нацизмом — фото

У п'ятницю, 8 травня, у Львові відбулися заходи до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Пам'ять жертв війни вшанували на території Цитаделі, де у роки нацистської окупації діяв концтабір для військовополонених "Шталаг-328". До заходу долучилися представники влади, військові, духовенство та мешканці міста.

У Львові в День пам’яті та перемоги над нацизмом вшанували жертв Другої світової війни. Пам’ятні заходи провели на території Цитаделі — місці, де у 1941–1944 роках функціонував концентраційний табір для військовополонених "Шталаг-328".

У заході взяли участь представники міської та обласної влади, військовослужбовці, рятувальники, правоохоронці, духовенство та громадськість. Присутні вшанували пам’ять мільйонів людей, які загинули під час Другої світової війни, а також жертв нацистських злочинів.

Символом пам’яті про полеглих є червоний мак, який сьогодні прикріпили присутнім. Він уособлює пам’ять про загиблих у війнах, пролиту кров та водночас — надію на мир і життя без трагедій минулого.

За інформацією істориків, через табір "Шталаг-328" пройшли понад 280 тисяч військовополонених. Десятки тисяч людей загинули через голод, катування та нелюдські умови утримання.

В Україні День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні офіційно відзначають 8 травня. Ця дата присвячена вшануванню загиблих та нагадує про трагедію війни й необхідність недопущення повторення тоталітарних злочинів.

