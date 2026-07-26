Во Львове продолжаются протесты в поддержку Михаила Федорова: фоторепортаж

Протестующие во Львове. Фото: Новини.LIVE

Литвин Виктория редактор ленты новостей

В центре Львова 26 июля прошла мирная акция в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. На площади собрались жители города, ветераны, военнослужащие, волонтеры и общественные активисты, которые выступили против его увольнения и призвали власти пересмотреть кадровое решение.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Протесты в поддержку Федорова во Львове

Участники держали государственные флаги Украины и самодельные картонные плакаты с лозунгами в поддержку Федорова.

Протесты во Львове. Фото: Новини.LIVE

Именно из-за использования картонных табличек такие акции в соцсетях получили название "картонные протесты".

Протесты во Львове. Фото: Новини.LIVE

Протестующие подчеркивали, что выступают за сохранение реформ в Министерстве обороны, развитие оборонных технологий, цифровизацию военной сферы и прозрачность закупок.

Протесты во Львове. Фото: Новини.LIVE

Присутствующие скандировали лозунги в поддержку бывшего главы Минобороны и призывали руководство государства прислушаться к позиции общества.

Протесты во Львове. Фото: Новини.LIVE

После увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны в разных городах Украины начали проходить мирные акции в его поддержку. Их участники считают, что именно под его руководством оборонное ведомство активно внедряло цифровые решения, развивало технологическое направление, наращивало производство беспилотников и реформировало систему обеспечения войск.

Как сообщали Новини.LIVE, ко второй годовщине гибели Ирины Фарион во Львове решили увековечить место трагедии, создав мемориальное пространство. Мемориальную стелу установили на улице Томаша Масарика — там, где 19 июля 2024 года лингвистка получила смертельное ранение.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 26 июля во Львовской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,8. Эпицентр подземных толчков находился вблизи села Малиновка Львовского района.