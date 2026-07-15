Во Львове проверяют действия военного ТЦК после конфликта с женщиной

Военные ТЦК. Фото иллюстративное: Суспільне

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Во Львове начали служебную проверку после инцидента, произошедшего 14 июля во время проведения мероприятий по оповещению. Причиной стали появившиеся в сети видеозаписи, на которых зафиксировано возможное применение физической силы в отношении женщины.

Об этом сообщили во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, передает Новини.LIVE.

В ТЦК расследуют обстоятельства конфликта

В центре отметили, что руководство уже назначило служебную проверку, в ходе которой должны всесторонне установить обстоятельства происшествия. В настоящее время правоохранители и ответственные должностные лица выясняют все факты, а также дают правовую оценку действиям участников инцидента.

Пост Львовского ТЦК. Фото: скриншот

В ведомстве подчеркнули, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Также во Львовском ТЦК призвали общественность и представителей СМИ не делать поспешных выводов и дождаться завершения служебного расследования.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 8 июля во Львове произошел конфликт между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК и СП во время проведения мероприятий по оповещению. По данным военкомата, его представители остановили мужчину, находившегося в розыске, однако очевидцы начали препятствовать задержанию.

Как сообщали Новини.LIVE, Генеральный штаб ВСУ отреагировал на нападение на военнослужащих ТЦК во Львове. В военном командовании подчеркнули, что любое насилие в отношении представителей территориальных центров комплектования недопустимо и наносит ущерб обороноспособности Украины.