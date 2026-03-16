Во Львове цены на топливо изменились: бензин и дизель подорожали

Цены на топливо в Украине продолжают колебаться. Следовательно, на отдельных заправках цены могут отличаться в зависимости от сети и вида топлива. Во Львове бензин, дизель и премиальное топливо на некоторых АЗС продают дороже средних показателей по рынку. Стоимость литра бензина А-95 в регионе преимущественно держится у отметки более 70 гривен.

Цены на бензин во Львове 16 марта

Во Львове цены на топливо колеблются. В частности, на одной из АЗС сегодня водителям предлагают такую стоимость литра топлива:

Бензин А-95 улучшенный (премиум) — 73,99 грн за литр;

Дизельное топливо улучшенное (премиум) — 82,99 грн за литр;

Бензин А-95 — 70,99 грн за литр;

Дизельное топливо — 79,99 грн за литр;

В то же время во Львове по состоянию на 16 марта на АЗС BARS водителям предлагают такие цены за литр топлива:

Бензин А-98 (Super) — 74,50 грн за литр;

Бензин А-95 улучшенный (Premium) — 68,50 грн за литр;

Бензин А-95 (Euro) — 67,50 грн за литр;

Дизельное топливо улучшенное (Premium) — 75,90 грн за литр;

Дизельное топливо улучшенное для грузового транспорта (TIR Premium) — 74,70 грн за литр;

Сжиженный нефтяной газ (LPG, автогаз Extra) — 41,34 грн за литр;

Цены на АЗС Львовщины 16 марта

По состоянию на 16 марта в столице также продолжают расти цены на бензин. Больше всего подорожал дизель и в понедельник литр ДТ стоит от 79,99 до 82,99 грн.

Ранее мы информировали, что в странах Европы цены на бензин тоже начали расти. Говорится в частности о Германии и Польше. Так, в Германии и литр уже более 2 евро.

Ранее нардеп Нина Южанина выражала обеспокоенность относительно ситуации на топливном рынке. По ее словам, стоимость бензина в Украине теоретически может вырасти даже до 150 гривен за литр.

Впоследствии в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления для контроля цен на топливо. Среди предложенных мер — снижение НДС на нефтепродукты.