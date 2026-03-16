Головна Львів У Львові ціни на пальне змінилися: бензин та дизель здорожчали

У Львові ціни на пальне змінилися: бензин та дизель здорожчали

Дата публікації: 16 березня 2026 13:44
У Львові ціни на пальне змінилися: бензин та дизель здорожчали
Ціни на бензин у Львові 16 березня. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне в Україні продовжують коливатися. Відтак, на окремих заправках ціни можуть відрізнятися залежно від мережі та виду палива. У Львові бензин, дизель та преміальне пальне на деяких АЗС продають дорожче за середні показники по ринку. Вартість літра бензину А-95 у регіоні переважно тримається біля позначки понад 70 гривень.

Про це інформує Новини.LIVE у понеділок, 16 березня.

Ціни на пальне у Львові 16 березня
Ціни на пальне у Львові на АЗС 16 березня. Фото: Новини.LIVE
 

Ціни на бензин у Львові 16 березня

У Львові ціни на пальне коливаються. Зокрема, на одній із АЗС сьогодні водіям пропонують таку вартість літра пального:

  • Бензин А-95 покращений (преміум) — 73,99 грн за літр;
  • Дизельне пальне покращене (преміум) — 82,99 грн за літр;
  • Бензин А-95 — 70,99 грн за літр;
  • Дизельне пальне — 79,99 грн за літр.
Вартість бензина у Львові 16 березня
Вартість бензину у Львові на АЗС BARS 16 березня. Фото: Новини.LIVE

Водночас у Львові станом на 16 березня на АЗС BARS водіям пропонують такі ціни за літр пального:

  • Бензин А-98 (Super) — 74,50 грн за літр;
  • Бензин А-95 покращений (Premium) — 68,50 грн за літр;
  • Бензин А-95 (Euro) — 67,50 грн за літр;
  • Дизельне пальне покращене (Premium) — 75,90 грн за літр;
  • Дизельне пальне покращене для вантажного транспорту (TIR Premium) — 74,70 грн за літр;
  • Скраплений нафтовий газ (LPG, автогаз Extra) — 41,34 грн за літр;

Ціни на АЗС Львівщини 16 березня

Ціни на бензин у Львові 16 березня
Скриншот цін на бензин/auto.ria.com

Станом на 16 березня у столиці також продовжують зростати ціни на бензин. Найбільше подорожчав дизель і в понеділок літр ДП коштує від 79,99 до 82,99 грн.

Раніше ми інформували, що в країнах Європи ціни на бензин теж почали зростати. Мовиться зокрема про Німеччину та Польщу. Так, в Німеччині й літр уже понад 2 євро.

Раніше нардепка Ніна Южаніна висловлювала занепокоєння щодо ситуації на паливному ринку. За її словами, вартість бензину в Україні теоретично може зрости навіть до 150 гривень за літр.

Згодом у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови для контролю цін на пальне. Серед запропонованих заходів — зниження ПДВ на нафтопродукти.

ціни на паливо Львів бензин Львівська область АЗС Ціни на пальне
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
