Во Львовской области жара до +37° и риск пожаров

Львовяне сидят на скамейке. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

30 июня во Львовской области ожидается жаркая погода. Также прогнозируется высокий уровень пожарной опасности.

Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Жара и чрезвычайная пожарная опасность на Львовщине

По прогнозу, в регионе будет переменная облачность, без значительных осадков. Лишь во второй половине дня на юге области местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16–21 °C, днем — 32–37 °C тепла. Во Львове ночью прогнозируют 17–19 °C, днем — сильную жару до 34–36 °C.

Также синоптики предупреждают о чрезвычайной (5-й класс) пожарной опасности. Условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.

Прогноз пожарной безопасности по Львовской области на 30 июня. Фото: Львовский РЦГМ

Новини.LIVE сообщали, что во Львове 30 июня ожидается введение графиков почасовых отключений электроэнергии. Свет планируют отключать с 16:00 до 22:00.

Новини.LIVE информировали, что во Львове 28 июня зафиксировали новый температурный рекорд. Подобной жары в городе не наблюдалось с 1963 года.