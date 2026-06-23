Во Львовской области раскрыли схему с соцвыплатами на сумму 41 млн грн

Правоохранители проводят следственные действия. Фото: прокуратура Львовской области

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Во Львовской области правоохранители разоблачили бывших чиновниц Дрогобычской районной государственной администрации, которых подозревают в масштабном присвоении бюджетных средств путем незаконного начисления социальных выплат. По данным следствия, в результате этой махинации государству нанесен ущерб почти на 41 млн грн.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Новини.LIVE.

Как работала схема с незаконными соцвыплатами

Следователи установили, что бывшие чиновницы вносили в официальные документы ложные сведения о гражданах, которые якобы имели право на получение социальной помощи. В дальнейшем эти данные направлялись в банковские учреждения, после чего средства перечислялись лицам, которые фактически не имели законных оснований для получения выплат. По предварительным подсчётам, с января 2020 года по март 2024 года незаконные социальные выплаты получили 47 женщин.

Правоохранители. Фото: Нацполиция

Двум бывшим чиновницам уже сообщили о подозрении в присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенных повторно, по предварительному сговору группой лиц и в условиях военного положения. Кроме того, о подозрении объявили ещё одной бывшей чиновнице, которую следствие считает соучастницей в незаконном оформлении соцвыплат для девяти человек.

В полиции также напомнили, что две основные фигурантки уже являются обвиняемыми в другом уголовном производстве, где государству был нанесен ущерб в размере более 8,5 млн грн. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на занятие определенных должностей. Досудебное расследование продолжается.

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