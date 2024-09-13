На Львовщине 12 сентября произошло ДТП — пострадали два человека

Водитель въехал в бетонный мост — на Львовщине произошло ДТП с пострадавшими
Во Львовской области 12 сентября мужчина не справился с управлением и въехал в бетонный мост. В результате аварии пострадали два человека, полиция устанавливает обстоятельства.
Об этом сообщила полиция Львовской области в пятницу, 13 сентября.
ДТП во Львовской области 12 сентября
В полиции рассказали, что ДТП произошло 12 сентября около 11:40 на автодороге "Меденичи — Львов" в селе Большая Горожанна Стрыйского района. 25-летний водитель автомобиля Daewoo Sens житель Дрогобыча, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в бетонный мост.
"В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажирка, 21-летняя жительница одного из сел Яворивского района, получили телесные повреждения и были госпитализированы", — говорится в сообщении.
По факту следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
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