На Львовщине 12 сентября произошло ДТП — пострадали два человека

Последствия ДТП во Львовской области. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Во Львовской области 12 сентября мужчина не справился с управлением и въехал в бетонный мост. В результате аварии пострадали два человека, полиция устанавливает обстоятельства.

Об этом сообщила полиция Львовской области в пятницу, 13 сентября.

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ДТП во Львовской области 12 сентября

В полиции рассказали, что ДТП произошло 12 сентября около 11:40 на автодороге "Меденичи — Львов" в селе Большая Горожанна Стрыйского района. 25-летний водитель автомобиля Daewoo Sens житель Дрогобыча, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в бетонный мост.

Последствия ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция

Последствия ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция

"В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажирка, 21-летняя жительница одного из сел Яворивского района, получили телесные повреждения и были госпитализированы", — говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.