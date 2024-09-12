Во Львовском районе столкнулись два автомобиля — водитель погиб на месте

Автомобиль, попавший в ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция

Во Львовском районе произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего водитель Subaru Forester погиб на месте. Водителю Mitsubishi L200 грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook в четверг, 12 сентября.

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В среду, 11 сентября, около 12:40 на автодороге "Мукачево — Ивано-Франковск — Рогатин — Львов" в селе Давыдов Львовского района произошло ДТП.

ДТП во Львовском районе. Фото: Нацполиция

Правоохранители установили, что произошло столкновение между автомобилями Subaru Forester под управлением 68-летнего львовянина и Mitsubishi L200 под управлением 27-летнего жителя Львовского района.

В результате аварии водитель Subaru Forester получил травмы, не совместимые с жизнью, мужчина погиб на месте происшествия.

По факту ДТП было открыто уголовное введение.

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортным средством до трех лет или без него", — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.