У Львівському районі зіткнулися два автомобілі — водій загинув на місці

Автомобіль, який потрапив у ДТП на Львівщині. Фото: Нацполіція

У Львівському районі відбулося зіткнення двох автомобілів, унаслідок чого водій Subaru Forester загинув на місці. Водієві Mitsubishi L200 загрожує позбавлення волі строком від трьох до восьми ркоів.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у Facebook у четвер, 12 вересня.

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У середу, 11 вересня, близько 12:40 на автодорозі "Мукачево — Івано-Франківськ — Рогатин — Львів" у селі Давидів Львівського району сталася ДТП.

ДТП у Львівському районі. Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили, що відбулося зіткнення між автомобілями Subaru Forester, яким керував 68-річний львів’янин, та Mitsubishi L200 під керуванням 27-річного жителя Львівського району.

Внаслідок аварії водій Subaru Forester отримав травми, не сумісні з життям, чоловік загинув на місці події.

За фактом ДТП було відкрито кримінальне провадження.

"Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років, або без нього", — йдеться в повідомленні.



Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.