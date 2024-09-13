На Львівщині 12 вересня трапилася ДТП — постраждали двоє людей

Наслідки ДТП на Львівщині. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

У Львівській області 12 вересня чоловік не впорався з керуванням та в'їхав у бетонний міст. Внаслідок аварії постраждали двоє людей, поліція встановлює обставини.

Про це повідомила поліція Львівської області у п'ятницю, 13 вересня.

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У поліції розповіли, що ДТП трапилася 12 вересня близько 11:40 на автодорозі "Меденичі — Львів" у селі Велика Горожанна Стрийського району. 25-річний водій автомобіля Daewoo Sens житель Дрогобича, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і в’їхав у бетонний міст.

Наслідки ДТП на Львівщині. Фото: Нацполіція

Наслідки ДТП на Львівщині. Фото: Нацполіція

"Внаслідок ДТП водій автомобіля та його пасажирка, 21-річна мешканка одного з сіл Яворівського району, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані", — йдеться у повідомленні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.