Впервые за 56 лет во Львове зафиксировали температурный рекорд

Весна в городе. Фото: Новини.LIVE

Во Львове синоптики зафиксировали очередной температурный рекорд во вторник, 9 апреля. Подобное значение в последний раз было таким еще в 1986 году.

Об этом сообщили в Львовском гидрометцентре.

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Температурный рекорд во Львове

"Во Львове превышен многолетний максимум температуры воздуха. Днем 09 апреля зафиксировано 25,8° тепла (24,7° тепла наблюдалось в 1986 году)", — сказали в гидрометцентре, сообщая о температурном рекорде.

Информация гидрометцентра

Напомним, на днях в Киеве зафиксировали сразу четыре температурных рекорда. Речь идет об уровне тепла и скорости ветра.

К слову, 8 апреля произошло полное солнечное затмение. В последний раз оно было 375 лет назад. Новини.LIVE спросили львовян, верят ли они в влияние солнечного затмения на человеческий организм.