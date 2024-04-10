Вперше за 56 років у Львові зафіксували температурний рекорд
У Львові синоптики зафіксували черговий температурний рекорд у вівторок, 9 квітня. Подібне значення востаннє було таким ще у 1986 році.
Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі.
Температурний рекорд у Львові
"У Львові перевищено багаторічний максимум температури повітря. Вдень 09 квітня зафіксовано 25,8° тепла (24,7° тепла спостерігалося у 1986 році)", — сказали у гідрометцентрі, повідомляючи про температурний рекорд.
Нагадаємо, днями у Києві зафіксували відразу чотири температурні рекорди. Йдеться про рівень тепла та швидкість вітру.
До слова, 8 квітня відбулося повне сонячне затемнення. Востаннє воно було 375 років тому. Новини.LIVE запитали львів'ян, чи вірять вони у вплив сонячного затемнення на людський організм.
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