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Спасли сердце через прокол на руке — во Львове провели ювелирную операцию

8 августа 2024 03:30
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Львовские хирурги избежали тяжелой операции на сердце и провели ювелирную операцию через отверстие в руке
Львовские хирурги проводят операцию на сердце. Фото: мэрия Львова
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Хирурги из больницы святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова вместо операции на открытом сердце, сложной для пациента, спасли здоровье мужчине с помощью прокола на руке. Через отверстие всего в 1 сантиметр специалисты выполнили баллонную ангиопластику и стентирование через внутрисосудистый доступ.

Об этом 7 августа в среду сообщает Львовская городская администрация.

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Почему врачи решили рискнуть

В больницу святого Пантелеймона обратился 53-летний львовянин, который чувствовал себя очень плохо — почувствовал боль в груди и одышку. Кардиограмма показала, что у пациента предынфарктное состояние. Это уже критический момент, когда столь сильная одышка у пациента появляется даже в состоянии покоя.

"Мы сразу провели коронарографию и обнаружили многососудистое поражение коронарных артерий", — говорит Василий Процько, заведующий отделением кардиологии и инвазивной терапии больницы святого Пантелеймона.

Специалисты совместно с пациентом решили рискнуть и попытаться "починить" пораженные артерии эндоваскулярным методом — через прокол на коже выполнить стентирование и баллонную ангиопластику.

Во время выполнения этой малоинвазивной внутрисосудистой операции врачи обнаружили четыре субоклюзии, то есть критические сужения. Два сосуда специалисты расширили стентами, которые завели из-за сантиметрового разреза на руке. Еще две с меньшим сужением раздули баллонами. И таким образом полностью восстановили нормальное кровоснабжение сердца. Как все происходило пациент видел своими глазами, ведь всю операцию был в сознании.

Несмотря на все риски, все удалось. Уже на следующий день после операции Ивана выписали. Он больше не чувствует одышки, может свободно ходить и жить полноценно.

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