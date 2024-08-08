Львівські хірурги уникнули важкої операції на серці та провели ювелірну операцію через отвір у руці

Львівські хірурги проводять операцію на серці. Фото: мерія Львова

Хірурги з лікарні святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова замість операції на відкритому серці, що є складною для пацієнта, врятували здоров'я чоловікові за допомогою проколу на руці. Через отвір всього в 1 сантиметр спеціалісти виконали балонну ангіопластику та стентування через внутрішньосудинний доступ.

Про це 7 серпня, у середу повідомляє Львівська міська адміністрація.

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Чому лікарі вирішили ризикнути

До лікарні святого Пантелеймона звернувся 53-річний львів’янин, що почував себе дуже зле — відчув біль у грудях та задишку. Кардіограма показала, що у пацієнта передінфарктний стан. Це вже критичний момент, коли така сильна задишка у пацієнта з'являється навіть у стані спокою.

"Ми одразу провели коронарографію і виявили багатосудинне ураження коронарних артерій", — каже Василь Процько, завідувач відділення кардіології та інвазивної терапії лікарні святого Пантелеймона.

Спеціалісти спільно з пацієнтом вирішили ризикнути та спробувати "полагодити" уражені артерії ендоваскулярним методом — через прокол на шкірі виконати стентування та балонну ангіопластику.

Під час виконання цієї малоінвазивної внутрішньосудинної операції лікарі загалом виявили чотири субоклюзії, себто критичні звуження. Дві судини спеціалісти розширили стентами, які завели через сантиметровий розріз на руці. Ще дві з меншим звуженням — роздули балонами. І таким чином повністю відновили нормальне кровопостачання серця. Як все відбувалося пацієнт бачив на власні очі, адже всю операцію був при свідомості.

Попри усі ризики, все вдалося. Вже наступного дня після операції пана Івана виписали. Він більше не відчуває задишки, може вільно ходити та повноцінно жити.