За полгода на Львовщине зафиксировали почти годовой показатель жалоб на ТЦК

Представитель Львовского ОТЦК и СП Виталий Мищанин. Фото: Новини.LIVE

Иванна Чайка редактор политических новостей

С начала 2026 года во Львовской области уже зарегистрировано 906 жалоб на действия сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Это почти столько же, сколько поступило за весь 2025 год. Чаще всего заявители жалуются на предполагаемое незаконное лишение свободы и призыв.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника Львовского областного ТЦК и СП Виталий Мищанин во время заседания ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает Новини.LIVE.

Во Львовской области менее 1% жалоб на ТЦК завершились служебными расследованиями

Мищанин отметил, что с начала этого года в центр поступило 906 жалоб на действия сотрудников ТЦК. По его словам, в течение 2025–2026 годов всего было зарегистрировано 1963 обращения. Таким образом, за весь 2025 год было подано около 1057 жалоб, тогда как всего за чуть более полугода 2026-го их количество почти достигло прошлогоднего показателя.

В то же время Мищанин отметил, что большинство жалоб не приводят к проведению служебных расследований. По его словам, значительную часть обращений рассматривают путем предоставления официального ответа, не видя оснований для дальнейших дисциплинарных проверок.

Чаще всего граждане жалуются на предполагаемое незаконное лишение свободы и призыв. По словам чиновника, на такие обращения приходится около 78% от общего количества.

Отдельной статистики по жалобам, связанным с возможным применением физической силы сотрудниками ТЦК, во Львовском ОТЦК и СП не ведут.

Несмотря на почти две тысячи обращений за два года, по их результатам было проведено лишь 12 служебных расследований. Это составляет менее 1% от общего количества полученных жалоб.

Как писали Новини.LIVE, недавно во Львове полиция задержала мужчину, который стрелял посреди улицы. Он — бывший военнослужащий. Правонарушитель произвел примерно девять выстрелов из помпового ружья.

Также во Львове водитель троллейбуса чудом избежал трагедии. Мужчина увидел на дороге гранату и мгновенно остановил транспортное средство.