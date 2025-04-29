Обвиняемый подделал документы и уволился из ВСУ за что получил приговор суда

Закарпатец подделал документы и уволился из ВСУ — решение суда
Яворивский районный суд Львовской области вынес приговор уроженцу Закарпатья. Он использовал поддельные документы для незаконного увольнения с военной службы.
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
На суде выяснилось, что мужчина, мобилизованный на военную службу в начале марта 2024 года, с помощью адвоката и жены воспользовался поддельными документами для освобождения.
Жена обвиняемого, руководствуясь советом адвоката, обратилась к невыясненному лицу для получения фиктивного медицинского свидетельства о рождении третьего ребенка якобы за четыре дня до мобилизации.
На основании этого свидетельства было получено официальное свидетельство о рождении в ЗАГСе, которое позволило обвиняемому уволиться с военной службы и получить материальную компенсацию.
Решение суда
Суд признал виновным обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса Украины: уклонение от военной службы путем подделки документов, использование поддельного документа и мошенничество.
В результате заключенного соглашения о признании виновности, обвиняемый получил два года условного лишения свободы и штраф в размере 51,8 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что жена погибшего военного обратилась во Львовский окружной административный суд с иском к Министерству обороны Украины. В министерстве отказали в выплате единовременного денежного пособия сыну погибшего военнослужащего, который родился после смерти отца.
Также мы писали, что во Львовской области капитан небрежно отнесся к служебным обязанностям.
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