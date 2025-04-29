Обвинувачений підробив документи та звільнився із ЗСУ за що отримав вирок суду

Військовий ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Закарпаття. Він використав підроблені документи для незаконного звільнення з військової служби.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що чоловік, мобілізований на військову службу на початку березня 2024 року, за допомогою адвоката та дружини скористався підробленими документами для звільнення.

Дружина обвинуваченого, керуючись порадою адвоката, звернулася до нез'ясованої особи для отримання фіктивного медичного свідоцтва про народження третьої дитини нібито за чотири дні до мобілізації.

На підставі цього свідоцтва було отримано офіційне свідоцтво про народження в РАЦСі, яке дозволило обвинуваченому звільнитися з військової служби та отримати матеріальну компенсацію.

Рішення суду

Суд визнав винним обвинуваченого за трьома статтями Кримінального кодексу України: ухилення від військової служби шляхом підробки документів, використання підробленого документа та шахрайство.

В результаті укладеної угоди про визнання винуватості, обвинувачений отримав два роки умовного позбавлення волі та штраф у розмірі 51,8 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що дружина загиблого військового звернулася до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до Міністерства оборони України. У міністерстві відмовили у виплаті одноразової грошової допомоги синові загиблого військовослужбовця, який народився після смерті батька.

Також ми писали, що у Львівській області капітан недбало поставився до службових обов'язків.