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Западный Буг выходит из берегов — во Львовской области предупреждают о подтоплении

12 февраля 2024 16:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Западный Буг выходит из берегов — во Львовской области предупреждают о подтоплении
Одна из рек в Львовской области. Фото: Facebook Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Львовской области грозит подтопление заводей и сельхозугодий из-за повышения уровня воды в реках Западный Буг и Стырь, которое продлится 12-13 февраля.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии Украины.

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По сообщению гидрологов, в течение 12-13 февраля в Западном Буге и Стыре ожидается постепенное повышение уровней воды на 0,2-0,6 м над текущими отметками. При этом будет отмечаться подтопление заводей и сельскохозяйственных угодий.

Западный Буг выходит из берегов — во Львовской области предупреждают о подтоплении
Карта уровня воды в реках Львовской области. Источник: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Украины

Ученые добавляют, что на следующие сутки на обеих реках будут преобладать постепенное повышение уровней воды. На равнинных реках, как сообщается, наводнение будет продолжать затапливать территории.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области объявили первый уровень опасности из-за постепенного повышения уровня воды в результате оттепелей и осадков.

Также мы писали, что из-за сильных дождей в Закарпатье было затоплено пять подвалов, 11 дворов и 330 гектаров сельскохозяйственных земель, в результате чего были привлечены к работе работники ГСЧС.

ГСЧС
Украина
наводнение
Львовская область
река

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