Західний Буг виходить з берегів — на Львівщині попереджають про підтоплення

Одна з річок у Львівській області. Фото: Facebook Львівського регіонального центру з гідрометеорології України

Львівській області загрожує підтоплення заплав та сільгоспугідь через підвищення рівня води у річках Західний Буг та Стир, яке триватиме протягом 12-13 лютого.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології України.

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За повідомленням гідрологів, протягом 12-13 лютого у Західному Бузі та у Стирі очікується поступове підвищення рівнів води на 0,2 - 0,6 м над поточними відмітками. При цьому відмічатиметься підтоплення заплав та сільськогосподарських угідь.

Карта рівня води в річках Львівської області. Джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології України

Науковці додають, що наступної доби на обох річках переважатимуть поступові підвищення рівнів води. На рівнинних річках, як повідомляється, повінь продовжуватиме затоплювати території.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині оголосили перший рівень небезпеки через поступове підвищення рівня води внаслідок відлигу та садки.

Також ми писали, що через сильні дощі на Закарпатті було затоплено п'ять підвалів, 11 дворів та 330 гектарів сільськогосподарських земель, внаслідок чого було долучено до роботи працівників ДСНС.