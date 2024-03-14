Зарплаты мэров крупнейших городов запада Украины — кто оказался на первом месте

Деньги. Фото: Новини.LIVE

Зарплаты глав городских и поселковых советов редко зависят от размера громад, которые они возглавляют, а также от их достижений на должности. Некоторые мэры западных городов получили за 2022 более 1 млн грн заработной платы.

Об этом сообщает "Эспрессо".

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Зарплаты мэров крупнейших городов запада Украины:

Первое место — городской голова Луцка Игорь Полищук

Председатель Луцкой городской громады, где проживает 236 322 человека, получил самую высокую зарплату по сравнению с другими. Согласно данным за 2022 год, Игорь Полищук получил 1 054 469 грн. В тот же период он также приобрел земельный участок площадью 600 кв.м в селе Струмовка Подгайцевской громады Луцкого района, но стоимость этого участка не указана в декларации. В 2021 году городской голова также приобрел квартиру в Луцке площадью 42,6 кв. м. По данным о сбережениях, у него есть 55 тыс. долларов наличными и 50 тыс. грн.

Второе место — городской голова Тернополя Сергей Надал

Сергей Надал, относительно которого Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) имело подозрение в том, что с 2021 года по 2022 год он сам себе выдавал максимальные премии и оказывал себе финансовую помощь (впоследствии дело закрыли), за работу городского головы Тернополя получил 862 591 грн. Его жена, Елена, заработала 2 813 152 грн. из предпринимательской деятельности.

Несмотря на немалые сбережения супругов, собственного авто у них нет, а жена мэра пользуется NISSAN leaf, который в 2022 году приобрела их дочь Анастасия Родригез.

Третье место — городской голова Львова Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый за 2022 год задекларировал 813 309 грн заработной платы. Это втрое меньше, чем заработала его жена, Екатерина Кит-Садовая, в ЧАО ТРК "Радиолюкс". Ее доход в семейной компании за 2022 год составил 2 341 985 грн. Все семейные медиа-бизнесы Садовых, дом площадью 660 кв.м, два земельных участка во Львове площадью 702 и 301 кв.м, а также автомобили SKODA KODIAQ 2017 года за 968 700 грн и MERSEDES-BENZ V300 2021 года за 2 374 350 грн зарегистрированы на имя жены мэра.

Четвертое место — городской голова Ужгорода Богдан Андреев

Городской голова Ужгорода Богдан Андреев за 2022 год получил 795 137 грн заработной платы. Как и мэр Львова Андрей Садовый, Андреев (родом со Львовщины) — также муж богатой жены. Влада Андреев владеет долями в нескольких компаниях, преимущественно в сфере альтернативной энергетики, которые приносят ей значительные дивиденды.

За 2022 год, Влада Андреев получила 389 978 грн заработной платы, а также 11 млн грн дивидендов от ООО "Солнечная энергия плюс". От ООО "Зеленая технология" она получила 3,25 млн грн, а от ООО "Евроимекс" — 2,5 млн грн дивидендов. Кроме того, брат мэра, Андрей Андреев, в 2022 году вернул ей заем в размере 21 322 000 грн.

Пятое место – городской голова Хмельницкого Александр Симчишин

Александр Симчишин, который занимает должность мэра Хмельницкого, за 2022 год получил 627 583 грн заработной платы. В тот же период его жена получила лишь 6 100 грн от сдачи имущества в аренду. Итак, согласно декларации, заработная плата в городском совете является основным источником дохода семьи Симчишиных.

Дом в Хмельницком площадью 169 квадратных метров, земельный участок (600 кв. м) и автомобиль NISSAN QASHQAI УНИВЕРСАЛ-В также принадлежат Александру Симчишину. В собственности жены есть только земельный участок площадью 20 000 квадратных метров в селе Новая Синявка Староконстантиновской громады.

Шестое место — городской голова Черновцов Руслан Кличук

В 2022 году городской голова Черновцов Руслан Кличук получил 612 тыс. грн зарплаты. Кроме того, он получил 148 тыс. грн в виде процентов от банка, 833 тыс. грн дохода от продажи движимого имущества и 27 тыс. грн страховых выплат.

На момент 2022 года он владел корпоративными правами в четырех компаниях, которые передал в управление после становления городским головой. Не придерживаясь принятого коллегами подхода по передаче бизнеса на жену, городской голова Черновцов оставил свои бизнес-интересы под своей собственной ответственностью.

Таким образом, его жена, Лариса, получила почти 364 тыс. грн зарплаты, а сын — 102 тыс. грн. Оба работают в компаниях, принадлежащих Роману Кличуку.

Относительно автопарка семьи, городской голова Черновцов владеет MERCEDES-BENZ S 350 2017, стоимость которого на момент приобретения составляла 2,35 млн грн. Жена пользуется LAND ROVER 2019 года, а сын ездит на BMW 528.

Седьмое место — городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинков

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в 2022 году получил 611 681 грн зарплаты, что на тысячу меньше, чем его коллега из Черновцов. Однако, в отличие от него, ни Марцинкив, ни его жена не имеют никакого бизнеса.

В 2022 году Оксана Марцинкив работала в коммунальном предприятии "Ивано-Франковскводоэкотехпром" и получила 177 634 грн зарплаты.

Зато в 2022 году Руслан Марцинкив приобрел авторские права на две книги: монографию "Правовые основы создания и деятельности службы безопасности Организации Украинских Националистов" и был одним из составителей книги "Сотня "Днестр". Терня или Лавры".

Единственная недвижимость супругов — квартира площадью 102,3 кв. м в Ивано-Франковске. Мэр Франковска пользуется автомобилем SKODA OCTAVIA 2016 года.

Восьмое место — городской голова Ровно Александр Третяк

Александр Третьяк, которого в 2023 году отстранили от должности после признания его виновным в коррупционных правонарушениях (речь шла о назначении себе премий и трудоустройстве и премировании управляющей делами исполкома), оказался наименее оплачиваемым мэром в рейтинге. Его заработная плата за 2022 год составила всего 489 314 грн. Дополнительно, он получил 804 540 грн от продажи недвижимого имущества. Однако, на конец 2022 года Александр Третьяк имел кредит на сумму 1 831 394 грн, который он взял в 2021 году на приобретение дома площадью 279,8 кв. м в селе Бурлуки Шпановской громады Ровенского района.

Напомним, депутат Одесского облсовета Никита Кузькевич обнародовал состояние в криптовалюте. Согласно декларации, Кузькевич имеет 121 биткоин, что в настоящее время является эквивалентом более 300 миллионов гривен.

Также руководитель территориального управления Государственного бюро расследований во Львове Руслан Ляшко подал декларацию о доходах за 2022 год. Из документа стало известно, что его жена в Австрии получила 272 тыс. грн. социальных выплат.