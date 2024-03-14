Зарплати мерів найбільших міст заходу України — хто опинився на першому місці

Гроші. Фото: Новини.LIVE

Зарплати голів міських і селищних рад рідко залежать від розміру громад, які вони очолюють, а також від їхніх досягнень на посаді. Деякі мери західних міст отримали за 2022 рік понад 1 млн грн заробітної плати.

Про це повідомляє "Еспресо".

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Зарплати мерів найбільших міст заходу України:

Перше місце — міський голова Луцька Ігор Поліщук

Голова Луцької міської громади, де проживає 236 322 особи, отримав найвищу зарплату в порівнянні з іншими. Згідно з даними за 2022 рік, Ігор Поліщук отримав 1 054 469 грн. У той же період він також придбав земельну ділянку площею 600 кв.м у селі Струмівка Підгайцівської громади Луцького району, але вартість цієї ділянки не зазначена у декларації. У 2021 році міський голова також придбав квартиру в Луцьку площею 42,6 кв. м. За даними про заощадження, у нього є 55 тис. доларів готівкою та 50 тис. грн.

Друге місце — міський голова Тернополя Сергій Надал

Сергій Надал, щодо якого Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) мало підозру у тому, що з 2021 року до 2022 року він сам собі видавав максимальні премії та надавав собі фінансову допомогу (згодом справу закрили), за роботу міського голови Тернополя отримав 862 591 грн. Його дружина, Олена, заробила 2 813 152 грн з підприємницької діяльності.

Попри чималі заощадження подружжя, власного авто вони не мають, а дружина мера користується NISSAN leaf, який у 2022 році придбала їхня донька Анастасія Родрігез.

Третє місце — міський голова Львова Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий за 2022 рік задекларував 813 309 грн заробітної плати. Це утричі менше, ніж заробила його дружина, Катерина Кіт-Садова, у ПрАТ ТРК "Радіолюкс". Її дохід у родинній компанії за 2022 рік становив 2 341 985 грн. Усі сімейні медіабізнеси Садових, будинок площею 660 кв.м, дві земельні ділянки у Львові площею 702 та 301 кв.м, а також автомобілі SKODA KODIAQ 2017 року за 968 700 грн та MERSEDES-BENZ V300 2021 року за 2 374 350 грн зареєстровані на ім'я дружини мера.

Четверте місце — міський голова Ужгорода Богдан Андріїв

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв за 2022 рік отримав 795 137 грн заробітної плати. Як і мер Львова Андрій Садовий, Андріїв (родом із Львівщини) — також чоловік багатої дружини. Влада Андріїв володіє частками у кількох компаніях, переважно у сфері альтернативної енергетики, що приносять їй значні дивіденди.

За 2022 рік, Влада Андріїв отримала 389 978 грн заробітної плати, а також 11 млн грн дивідендів від ТОВ "Сонячна енергія плюс". Від ТзОВ "Зелена технологія" вона отримала 3,25 млн грн, а від ТзОВ "Євроімекс" — 2,5 млн грн дивідендів. Крім того, брат мера, Андрій Андріїв, у 2022 році повернув їй позику у розмірі 21 322 000 грн.

П'яте місце — міський голова Хмельницького Олександр Симчишин

Олександр Симчишин, який обіймає посаду мера Хмельницького, за 2022 рік отримав 627 583 грн заробітної плати. У той же період його дружина отримала лише 6 100 грн від здачі майна в оренду. Отже, згідно з декларацією, заробітна плата в міській раді є основним джерелом доходу сім'ї Симчишин.

Будинок у Хмельницькому площею 169 квадратних метрів, земельна ділянка (600 кв. м) і автомобіль NISSAN QASHQAI УНІВЕРСАЛ-В також належать Олександру Симчишину. У власності дружини є лише земельна ділянка площею 20 000 квадратних метрів у селі Нова Синявка Старокостянтинівської громади.

Шосте місце — міський голова Чернівців Руслан Клічук

У 2022 році міський голова Чернівців Руслан Клічук отримав 612 тис. грн зарплатні. Крім того, він отримав 148 тис. грн у вигляді відсотків від банку, 833 тис. грн доходу від продажу рухомого майна та 27 тис. грн страхових виплат.

На момент 2022 року він володів корпоративними правами у чотирьох компаніях, які передав у управління після становлення міським головою. Не дотримуючись прийнятого колегами підходу щодо передачі бізнесу на дружину, міський голова Чернівців залишив свої бізнес-інтереси під своєю власною відповідальністю.

Таким чином, його дружина, Лариса, отримала майже 364 тис. грн зарплати, а син — 102 тис. грн. Обидва працюють у компаніях, які належать Роману Клічуку.

Щодо автопарку родини, міський голова Чернівців володіє MERCEDES-BENZ S 350 2017, вартість якого на момент придбання становила 2,35 млн грн. Дружина користується LAND ROVER 2019 року, а син їздить на BMW 528.

Сьоме місце — міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у 2022 році отримав 611 681 грн зарплати, що на тисячу менше, ніж його колега з Чернівців. Однак, на відміну від нього, ані Марцінків, ані його дружина не мають жодного бізнесу.

У 2022 році Оксана Марцінків працювала в комунальному підприємстві "Івано-Франківськводоекотехпром" і отримала 177 634 грн зарплати.

Зате у 2022 році Руслан Марцінків набув авторські права на дві книги: монографію "Правові засади створення та діяльності служби безпеки Організації Українських Націоналістів" та був одним з упорядників книги "Сотня "Дністер". Терня чи Лаври".

Єдина нерухомість подружжя — квартира площею 102,3 кв. м в Івано-Франківську. Мер Франківська користується автомобілем SKODA OCTAVIA 2016 року.

Восьме місце — міський голова Рівного Олександр Третяк

Олександр Третяк, якого у 2023 році відсторонили від посади після визнання його винним у корупційних правопорушеннях (йшлось про призначення собі премій та працевлаштування та преміювання керуючої справами виконкому), виявився найменш оплачуваним мером у рейтингу. Його заробітна плата за 2022 рік склала всього 489 314 грн. Додатково, він отримав 804 540 грн від продажу нерухомого майна. Однак, на кінець 2022 року Олександр Третяк мав кредит на суму 1 831 394 грн, який він взяв у 2021 році на придбання будинку площею 279,8 кв. м в селі Бурлуки Шпанівської громади Рівненського району.

У власності Олександра Третяка перебувають два автомобілі: Volkswagen PASSAT CC 2009 року та MERCEDES-BENZ VITO 111 CDI 2005 року.

Нагадаємо, депутат Одеської облради Микита Кузькевич оприлюднив статки у криптовалюті. Згідно декларації, Кузькевич має 121 біткоїн, що наразі є еквівалентом понад 300 мільйонів гривень.

Також керівник територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові Руслан Ляшко подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. З документа стало відомо, що його дружина в Австрії отримала 272 тис. грн соціальних виплат.