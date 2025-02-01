Во Львове судили серийного грабителя — какое наказание получил

Задержание злоумышленника. Иллюстративное фото: полиция Львова

Во Львове судили мужчину, который несколько раз за время полномасштабной войны совершил кражу. Ему назначили более пяти лет заключения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Сначала ночью 21 февраля 2024 года мужчина разбил стекло входной двери магазина "Молочні лани" и украл из кассы 17 528 гривен. Второй раз он совершил преступление ночью 31 марта: подобрал ключ к двери магазина "Продукты" и украл там большое количество сигарет на общую сумму более 5000 гривен, а также кофейный аппарат за 2440 гривен.

Кроме того, в ночь с 7 на 8 апреля он разбил окно торгового павильона возле ТЦ "ВАМ", откуда забрал камеру видеонаблюдения и Wi-Fi роутер на сумму более 5700 гривен. Также злоумышленник пытался ограбить отделение "Ощадбанка": взломал терминал и хотел забрать оттуда 126 500 гривен, но сработала сигнализация.

Решение суда

Во время суда мужчина признал свою вину и объяснил, что не имел денег на оплату аренды жилья. В банке сообщили о частичном возмещении убытков обвиняемым в размере 29 925 гривен.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы. Также с него взыскали судебные издержки в размере 28 тысяч гривен.

Напомним, во Львове судили мужчину, который похищал банковские карты других людей. Ему назначили более пяти лет лишения свободы.

Также мы писали, что на Закарпатье судили злоумышленников, которые осуществляли поджог имущества военных ТЦК и СП.