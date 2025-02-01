У Львові судили серійного грабіжника — яке покарання отримав

Затримання зловмисника. Ілюстративне фото: поліція Львова

У Львові судили чоловіка, який кілька разів за час повномасштабної війни вчинив крадіжку. Йому призначили понад п'ять років ув'язнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Спочатку вночі 21 лютого 2024 року чоловік розбив скло вхідних дверей магазину "Молочні лани" та вкрав з каси 17 528 гривень. Вдруге він здійснив злочин вночі 31 березня: підібрав ключ до дверей магазину "Продукти" та вкрав там велику кількість цигарок на загальну суму понад 5000 гривень, а також кавовий апарат за 2440 гривень.

Крім того, в ніч з 7 на 8 квітня він розбив вікно торговельного павільйону біля ТЦ "ВАМ", звідки забрав камеру відеоспостереження та Wi-Fi роутер на суму понад 5700 гривень. Також зловмисник намагався пограбувати відділення "Ощадбанку": зламав термінал та хотів забрати звідти 126 500 гривень, але спрацювала сигналізація.

Рішення суду

Під час суду чоловік визнав свою провину й пояснив, що не мав грошей на оплату оренди житла. В банку повідомили про часткове відшкодування збитків обвинуваченим у розмірі 29 925 гривень.

Чоловіка визнали винним та призначили покарання у вигляді п'яти років та двох місяців позбавлення волі. Також з нього стягнули судові витрати у розмірі 28 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Львові судили чоловіка, який викрадав банківські картки інших людей. Йому призначили понад п'ять років позбавлення волі.

Також ми писали, що на Закарпатті судили зловмисників, які здійснювали підпал майна військових ТЦК та СП.