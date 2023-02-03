Завтра Львов прощается с пятью Героями

Во Львове попрощаются с пятью Героями, защищавшими Украину
Похороны Богдана Фолюсевича, Назария Стецуры и Максима Гриневича начнутся в 11:00 в Гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла, в 11.40 состоится городская церемония прощания на площади Рынок.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета
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Похороны Владимира Кожевникова и Александра Питули начнутся в 15:00 в Гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла, в 15:40 – городская церемония прощания на площади Рынок.
Похоронят Героев на Лычаковском кладбище.
Маршрут погребальных процессий: Гарнизонный храм свв. апп. Петра и Павла УГКЦ (ул. Театральная, 11) – пл. Кафедральная – пл. Рынок (городская церемония прощания) – ул. Русская – ул. Подвальная – ул. Владимира Винниченко – пл. Соборная – ул. Пекарская – ул. Шимзеров – ул. Мечникова – Лычаковское кладбище.
Что известно о Героях
Богдан Фолюсевич – львовянин. Учился в Средней общеобразовательной школе №97 Львова. Окончил Государственное профессионально-техническое учебное заведение "Львовское высшее профессиональное училище компьютерных технологий и строительства". После завершения обучения проходил военную службу в городе Рава-Русская.
С началом полномасштабного вторжения российской федерации встал на защиту Родины от российских оккупантов в ряды 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
У Богдана Фолюсевича остались мама, брат, сын и крестник.
Назарий Стецура – уроженец села Тарасовка Львовской области.
Учился в Средней общеобразовательной школе №42 Львова. Окончил Государственное учебное заведение "Львовское высшее профессиональное политехническое училище". Впоследствии проходил военную службу в составе воинской части А3838.
С началом полномасштабного вторжения России защищал Родину в "горячих точках" в рядах 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
У Назария Стецуры остались жена, отцы и сестра.
Максим Гриневич – львовянин. Учился в Средней общеобразовательной школе №65 Львова. Получал образование в Национальном университете "Львовская политехника". В течение 2017-2019 годов проходил срочную военную службу в рядах Вооруженных Сил Украины.
С началом полномасштабного вторжения встал на защиту Родины в ряды 116-й отдельной бригады территориальной обороны Регионального управления "Север" Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
У Максима Гриневича остались родители, брат и бабушка.
Владимир Кожевников – львовянин. Учился во Львовской общеобразовательной школе-интернате №2 Львовского городского совета Львовской области. Окончил бывшее профессионально-техническое училище №56 города Львова. После окончания учебы проходил военную службу в армии.
С первых дней полномасштабного вторжения стал в защиту Украины от оккупантов. Сражался с государством-террористом в рядах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
У Владимира Кожевникова остались родители, сын, внук и сестра.
Александр Питуля – львовянин. Учился во Львовской средней общеобразовательной школе I-III ступеней №71 Львовского городского совета Львовской области. Окончил бывшее Среднее профессионально-техническое училище №27 города Львова по специальности "повар".
После окончания учебы проходил военную службу в городе Алматы (Республика Казахстан).
С началом полномасштабного вторжения боролся против российских кафиров в составе 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского Корпуса резерва Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
У Александра Питули остались родители, жена, сын и брат с семьей.
Напомним, ранее мы писали о прощании с Героями — Марьяном Головатым и Андреем Нежурой.
Также, о том, как в Киеве почтили память погибшего руководства МВД в Броварах.