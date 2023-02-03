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У Львові попрощаються з п’ятьма Героями, які захищали Україну

3 лютого 2023 18:11
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Завтра Львів прощається з пятьма Героями
Чин похорону у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Чин похорону Богдана Фолюсевича, Назарія Стецури та Максима Гриневича розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:40 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради 

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Чин похорону Володимира Кожевнікова та Олександра Пітулі розпочнеться о 15:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, о 15:40 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Поховають Героїв на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронних процесій: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Що відомо про Героїв

Богдан Фолюсевич   —  львів’янин. Навчався у Середній загальноосвітній школі №97 міста Львова. Закінчив Державний професійно-технічний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище комп'ютерних технологій та будівництва".Після завершення навчання проходив військову службу в місті Рава-Руська.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист Батьківщини від російських окупантів до лав 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних сил України.

У Богдана Фолюсевича залишилися мама, брат, син та похресник.

Назарій Стецура  — уродженець села Тарасівка Львівської області.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №42 міста Львова. Закінчив Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне політехнічне училище". Згодом проходив військову службу в складі військової частини А3838. 

Із початком повномасштабного вторгнення росії захищав Батьківщину у "гарячих точках" у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних сил України.

У Назарія Стецури залишилися дружина, батьки та сестра.

Максим Гриневич  — львів’янин. Навчався у Середній загальноосвітній школі №65 міста Львова. Здобував освіту у Національному університеті "Львівська політехніка". Протягом 2017-2019 років проходив строкову військову службу у лавах Збройних Сил України. 

Із початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини до лав 116-ї окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління "Північ" Сил територіальної оборони Збройних сил України.

У Максима Гриневича залишилися батьки, брат та бабуся.

Володимир Кожевніков  — львів’янин. Навчався у Львівській загальноосвітній школі-інтернаті №2 Львівської міської ради Львівської області. Закінчив колишнє Професійно-технічне училище №56 міста Львова. Після завершення навчання проходив військову службу в армії.

Із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України від окупантів. Боровся із державою-терористом у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У Володимира Кожевнікова залишилися батьки, син, онук та сестра.

Олександр Пітуля  — львів’янин. Навчався у Львівській середній загальноосвітній школі I-III ступенів №71 Львівської міської ради Львівської області. Закінчив колишнє Середнє професійно-технічне училище №27 міста Львова за спеціальністю "кухар".

Після завершення навчання проходив військову службу у місті Алмати (Республіка Казахстан).

Із початком повномасштабного вторгнення боровся проти російських окупантів у складі 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського Корпусу резерву Сухопутних військ Збройних сил України.

У Олександра Пітулі залишилися батьки, дружина, син та брат із родиною.

Нагадаємо, раніше ми писали про прощання з Героями  — Мар'яном Головатим та Андрієм Нежурою

Також, про те як в  Києві вшанували пам'ять загиблого керівництва МВС у Броварах

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