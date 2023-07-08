Зеленский и командиры "Азова" прибыли во Львов

Президент Украины Владимир Зеленский и командиры "Азова" во Львове. Фото: Новини.LIVE

Сегодня вечером, 8 июля, Президент Украины Владимир Зеленский и командиры полка "Азов" прибыли во Львов. Официального сообщения о визите не было.

Фото из Львова публикуют в Telegram-каналах.

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На снимках, которые распространяют в сети, видны украинский лидер Владимир Зеленский и защитники "Азовстали".

Зеленский и "азовцы" во Львове. Фото: "Радио Свобода"

Зеленский и "азовцы" во Львове. Фото: "Великий Львів"

Корреспондент Новини.LIVE показал, как Зеленский и военные прибыли в город.

На проспекте Свободы во Львове построили сцену и установили металлодетекторы вокруг. В центре Львова также присутствуют представители местных властей и духовенства.

"Дорогой украинский народ, сегодня 500 дней полномасштабной войны, 500 дней, как мы боремся за свободу и Независимость для Украины, за достоинство, за право на жизнь для всех наших людей всей страны. Украина всегда будет благодарна каждому и каждой, кто сражается за нее, — нашим воинам, нашим героям. Сегодня, в 500-й день войны, мы вернули домой, в Украину, пятерых наших героев, Героев Украины, командиров защиты Мариуполя и "Азовстали" — Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря, Сергея Волынского, Олега Хоменко, Дениса Шлегу. Они воевали ради Украины, героически воевали, абсолютно. Они прошли через российский плен, потом более 300 дней они были в Турции, им пора быть дома", — заявил Зеленский во Львове, передает "Укринформ".

После молитвы Президент Украины Владимир Зеленский покинул площадь во Львове.

Напомним, в субботу, 8 июля, Украина вернула на родину пятерых защитников "Азовстали", находившихся в Турции после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что в Кремле отреагировали на возвращение командиров полка "Азов" в Украину. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Анкара нарушила договоренность.

Добавим, в Главном управлении разведки Минобороны отреагировали на обвинения Кремля относительно возвращения командиров полка "Азов" в Украину. Там отметили, что это произошло с соблюдением норм международного права.