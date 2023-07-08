Зеленський та командири "Азову" прибули у Львів

Президент України Володимир Зеленський та командири "Азову" у Львові. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні ввечері, 8 липня, Президент України Володимир Зеленський та командири полку "Азов" прибули у Львів. Офіційного повідомлення про візит не було.

Фото зі Львова публікують у Telegram-каналах.

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На знімках, які поширюють у мережі, видно українського лідера Володимира Зеленського та оборонців "Азовсталі".

Зеленський та "азовці" у Львові. Фото: "Радіо Свобода"

Зеленський та "азовці" у Львові. Фото: "Великий Львів"

Кореспондент Новини.LIVE показав, як Зеленський та військові прибули у місто.

На проспекті Свободи у Львові спорудили сцену і встановили металодетектори навколо. У центрі Львова також присутні представники місцевої влади та духовенства.

"Дорогий український народ, сьогодні 500 днів повномасштабної війни, 500 днів, як ми боремося за свободу і Незалежність для України, за гідність, за право на життя для всіх наших людей всієї країни. Україна завжди буде вдячна кожному і кожній, хто б'ється за неї, — нашим воїнам, нашим героям. Сьогодні, у 500-й день війни, ми повернули додому, в Україну, п'ятьох наших героїв, Героїв України, командирів захисту Маріуполя та "Азовсталі" — Дениса Прокопенка, Святослава Паламаря, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлегу. Вони воювали заради України, героїчно воювали, абсолютно. Вони пройшли через російський полон, потім понад 300 днів вони були в Туреччині, їм пора бути вдома", — заявив Зеленський у Львові, передає "Укрінформ".

Після молитви Президент України Володимир Зеленський покинув площу у Львові.

Нагадаємо, у суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що у Кремлі відреагували на повернення командирів полку "Азов" в Україну. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Анкара порушила домовленості.

Додамо, у Головному управлінні розвідки Міноборони відреагували на звинувачення Кремля щодо повернення командирів полку "Азов" в Україну. Там зазначили, що це відбулося з дотриманням норм міжнародного права.