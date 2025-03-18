Лицей имени Героев Крут во Львове — Зеленский посетил учебное заведение

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в лицей имени Героев Крут. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с лицеистами и преподавателями Львовского лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут. Глава государства осмотрел кабинеты и одну из комнат, где проживают лицеисты.

Об этом сообщили в Офисе президента во вторник, 18 марта.

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Зеленский осмотрел учебные классы, где лицеисты получают знания, и побывал в комнатах, где они живут во время учебы.

"Спасибо вам за то, что вы учите уверенных и сильных будущих защитников Украины", — сказал глава государства.

Зеленский общается с преподавателями. Фото: ОП

Президент отметил, что ежегодно в лицее проходят подготовку почти 450 учеников, среди которых — дети военнослужащих, погибших и пропавших без вести воинов, дети вынужденно перемещенных лиц и те, кто пострадал из-за войны.

Президент встретился с лицеистами. Фото: ОП

Кроме общеобразовательных предметов, лицеисты получают навыки, необходимые для будущей военной службы. Они овладевают основами военного управления, углубленной огневой и строевой подготовкой, уставами Вооруженных сил Украины, а также изучают топографию и инженерно-саперное дело. Отдельное внимание уделяют медицинской подготовке — ученики проходят курсы домедицинской помощи и основы тактической медицины.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский 18 марта во время визита во Львов почтил память павших защитников и защитниц Украины.

А накануне глава государства провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и новым начальником Генштаба Андреем Гнатовым.