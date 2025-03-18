Ліцей імені Героїв Крут у Львові — Зеленський відвідав навчальний заклад

Президент України Володимир Зеленський під час візиту у ліцей імені Героїв Крут. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з ліцеїстами й викладачами Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Глава держави оглянув кабінети й одну з кімнат, де проживають ліцеїсти.

Про це повідомили в Офісі президента у вівторок, 18 березня.

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Зеленський оглянув навчальні класи, де ліцеїсти здобувають знання, та побував у кімнатах, де вони мешкають під час навчання.

"Дякую вам за те, що ви навчаєте впевнених і сильних майбутніх захисників України", — сказав глава держави.

Зеленський спілкується з викладачами. Фото: оп

Президент відзначив, що щороку у ліцеї проходять підготовку майже 450 учнів, серед яких – діти військовослужбовців, загиблих і зниклих безвісти воїнів, діти вимушено переміщених осіб та ті, хто постраждав через війну.

Президент зустрівся з ліцеїстами. Фото: ОП

Окрім загальноосвітніх предметів, ліцеїсти здобувають навички, необхідні для майбутньої військової служби. Вони опановують основи військового управління, поглиблену вогневу та стройову підготовку, статути Збройних сил України, а також вивчають топографію та інженерно-саперну справу. Окрему увагу приділяють медичній підготовці — учні проходять курси домедичної допомоги та основи тактичної медицини.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський 18 березня під час візиту до Львова вшанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України.

А напередодні глава держави провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим та новим начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.