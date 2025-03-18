Ліцей імені Героїв Крут у Львові — Зеленський відвідав навчальний заклад

Зеленський у Львові відвідав ліцей імені Героїв Крут — яка мета
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з ліцеїстами й викладачами Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Глава держави оглянув кабінети й одну з кімнат, де проживають ліцеїсти.
Про це повідомили в Офісі президента у вівторок, 18 березня.
Зеленський відвідав ліцей імені Героїв Крут
Зеленський оглянув навчальні класи, де ліцеїсти здобувають знання, та побував у кімнатах, де вони мешкають під час навчання.
"Дякую вам за те, що ви навчаєте впевнених і сильних майбутніх захисників України", — сказав глава держави.
Президент відзначив, що щороку у ліцеї проходять підготовку майже 450 учнів, серед яких – діти військовослужбовців, загиблих і зниклих безвісти воїнів, діти вимушено переміщених осіб та ті, хто постраждав через війну.
Окрім загальноосвітніх предметів, ліцеїсти здобувають навички, необхідні для майбутньої військової служби. Вони опановують основи військового управління, поглиблену вогневу та стройову підготовку, статути Збройних сил України, а також вивчають топографію та інженерно-саперну справу. Окрему увагу приділяють медичній підготовці — учні проходять курси домедичної допомоги та основи тактичної медицини.
Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський 18 березня під час візиту до Львова вшанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України.
А напередодні глава держави провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим та новим начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.
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