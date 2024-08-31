Как суд наказал жителя Львовской области, который угрожал убийством следователю и бил полицейский автомобиль

Судья. Фото иллюстративное: sylapravdy.com

Житель Львовской области пытался разбить полицейский автомобиль и угрожал ножом следователю. В момент совершения нарушения фигурант был пьян.

Об этом говорится в приговоре Червоноградского городского суда Львовской области. Материалы дела опубликовали в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Инцидент произошел в начале апреля текущего года в городе Червонограде. Вечером обвиняемый, который на тот момент был нетрезв, увидел припаркованный служебный транспорт полиции, нанес удар по капоту машины и начал громко ругаться. Свидетелем нарушения стал следователь, однако, когда он подошел к злоумышленнику, тот, вытащив нож, пригрозил правоохранителю убийством.

Решение суда

По факту угроз следователю возбудили уголовное дело. В суде обвиняемый признал свою вину и отметил, что разбить капот полицейского автомобиля решил, потому что имел конфликт с правоохранителем. Из-за чего возникла ссора с полицейским, подсудимый вспомнить не сумел, потому что в момент спора был пьян. Следователь, которому обвиняемый угрожал ножом, заявил, что не имеет к мужчине претензий, потому что тот уже извинился перед ним. Фигуранта приговорили к двум годам лишения свободы, однако заменили заключение годом испытательного срока.

Приговор еще не вступил в законную силу. Его можно оспорить, подав апелляцию.